HLB그룹, 진양곤 의장 계열사 주식 매수…“책임경영·성장 확신”

HLB그룹은 진양곤 의장이 지난 4일 HLB파나진 7만1000주, HLB이노베이션 3만8000주, HLB테라퓨틱스 3만3000주를 장내 매수했다고 10일 밝혔다.

미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 지정학적 긴장감이 고조되면서 당일 코스피가 12.06%, 코스닥이 14% 급락하는 등 국내 증시가 큰 폭의 하락세를 보인 상황에서 이뤄진 매수다. 이는 책임경영의 의지를 다시 한번 보여주는 동시에 그룹 계열사의 기업가치에 대한 자신감을 드러낸 것으로 평가된다.

진 의장은 올해 들어 두 차례에 걸쳐 HLB이노베이션 16만주를, 여덟 차례에 걸쳐 HLB파나진 주식 29만9811주를 장내 매입하며 회사 성장 가능성에 대한 확신을 시장에 보여왔다.

이번에 진 의장이 지분을 매입한 세 회사 모두 신약 개발 관련 중요한 이벤트를 앞두고 있다는 점에서 주목된다. HLB이노베이션은 고형암 CAR-T 치료제의 임상 중간 결과를 다음 달 미국암연구학회(AACR)에서 공개할 예정이며, HLB테라퓨틱스도 자회사 리젠트리가 진행 중인 신경영양성각막염(NK) 치료제의 글로벌 임상3상 톱라인 결과를 오는 6월 발표할 것으로 예상된다.

HLB파나진은 항체약물접합체(ADC)의 한계를 넘어서는 차세대 플랫폼 항체-올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC) 기반 신약 개발을 추진하며 플랫폼 기업으로의 새로운 성장 축을 구축하고 있다.

HLB그룹 관계자는 "전쟁과 같은 대외 변수는 예측하거나 통제하기 어려운 영역이지만, 계열사들이 축적해 온 기술력과 사업 성과에 대한 기대는 충분히 가늠할 수 있는 부분이기 때문에 책임경영과 기업가치에 대한 확신 차원에서 지분을 매수한 것으로 보인다"고 말했다.

한편 세계 최대 자산운용사인 블랙록이 HLB 지분을 5% 이상 확보하며 지분 보유 공시에 나선 점도 시장의 주목을 받고 있다. 국내 바이오 기업 가운데 블랙록이 5% 이상 지분을 취득해 공시한 것은 HLB가 처음이다.

