지역항공 모빌리티 섬에어는 10일 국토교통부로 부터 운항증명(AOC)을 교부받고 상업 운항을 위한 최종 관문을 통과했다고 밝혔다.

섬에어 1호 신조기.

운항증명을 취득한 섬에어는 오는 30일부터 김포-사천 정기편을 시작으로 상업 운항에 나선다. 김포-사천 노선은 매일 4회 왕복 운항할 예정으로, 10일 오후부터 섬에어 공식 홈페이지를 통해 항공권을 구매할 수 있다. 12일부터는 김포-사천 부정기편을 주 6일, 1일 2회 왕복 운항할 계획이다.

섬에어는 허브 공항과 지역 공항을 연결하는 항공 간선망을 구축해 국내 항공 인프라의 공백을 메우고, 지역항공사의 선두주자로서 지역 공항 활성화에 앞장설 계획이다.

최용덕 섬에어 대표는 "2022년 섬에어 설립 후 운항증명을 취득하기까지 지난 4년 동안 전 직원은 '우리가 언제 날 수 있는가'를 궁금해하는 대신 '우리가 날 자격이 있는가'를 되물으며 운항을 준비했다"며 "항공 노선이 지역 경제 활성화에 어떤 변화를 일으킬 수 있는지를 보여드리고자 한다"고 말했다.

섬에어는 김포-사천 운항을 시작으로 김포-울산, 사천-제주, 울산-제주, 김포-대마도 등으로 노선을 확대하고, 이후 울릉도, 흑산도, 백령도 등 섬 공항 취항까지 단계적으로 추진할 계획이다.

