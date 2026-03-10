ITB 베를린 2026 참가

비즈니스 여행객 혜택 강화

티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 1,134 전일대비 62 등락률 +5.78% 거래량 745,974 전일가 1,072 2026.03.10 14:28 기준 관련기사 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 티웨이항공, 싱가포르 노선도 지속가능항공유 쓴다…친환경 운항 확대 전 종목 시세 보기 은 지난 3일부터 5일까지 독일에서 열린 '베를린 국제관광 박람회(ITB Berlin 2026)'에 참가해 독일 상용고객 유치 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

독일 베를린 국제관광 박람회(ITB) 한국관광홍보관 VIP실에서 외른 지글러(jorn Siegle) 프랑크푸르트 라인마인유한회사 부사장(왼쪽에서 첫 번째), 요나스 슈미더(Jonas Schmieder) 인세니오 유한회사(오른쪽에서 첫 번째), 김중택 한국관광공사 프랑크푸르트지사장(왼쪽에서 두 번째), 서혁진 티웨이항공 프랑크푸르트 지점장(오른쪽에서 두 번째)이 함께 독일 상용고객 유치 촉진을 위한 MOU 협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 티웨이항공





이번 협약은 한국관광공사 프랑크푸르트지사와 독일 중소기업협의회 상임 고문사인 인세니오, 프랑크푸르트라인마인 유한회사가 참여하는 4자 협약으로 추진됐다.



티웨이항공은 협약에 따라 상용 프로그램에 가입하는 독일 중소기업을 대상으로 ▲특별 운임 제공 ▲무료 수하물 추가 ▲여정 변경 수수료 2회 면제 ▲독일 철도 도이치반 무료 연결 서비스 등의 혜택을 제공한다. 한국관광공사도 티웨이항공 이용 승객에게 맞춤형 방한 관광 정보와 충전식 교통카드, 블레저(비즈니스와 레저의 합성어) 관광 지원 등을 시행할 계획이다.



현재 인천~프랑크푸르트 노선을 운항 중인 티웨이항공은 파독 근로자 60주년 고국 방문 지원 등 양국 간 문화와 경제 교류 활동을 지속하고 있다. 회사는 이번 협약을 통해 글로벌 상용 고객 기반을 다지고 장거리 노선 안착에 속도를 낼 방침이다.



티웨이항공 관계자는 "독일 기업과의 교류 확대를 통해 한국 방문을 활성화할 수 있게 됐다"며 "글로벌 상용 고객 확보와 서비스 증대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



