이재명 대통령은 10일 기업의 불공정 행위에 대해 "앞으로는 회사가 망할 수가 있다"고 경고했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "보통 기업 내부에서 누군가 시켜서 직원이 (불공정 행위를) 하지만, 언젠가 직원이 신고하는 경우 수백억 원의 포상금을 받게 되기 때문에 반드시 앞으로는 드러나게 돼 있다"고 자신했다.

이어 이 대통령은 "지금까지 상한이 30억이었느냐, 왜 그런 상한을 뒀는지 모르겠다"며 "이제 (신고하면) 수백억원의 포상금이 주어지는데 하지 않을 리가 없지 않으냐"고 반문했다. 그러면서 "기업들도 숙지해야 한다. 앞으로 불공정, 부정거래를 통해 이익을 얻겠다는 생각은 아예 버려야 한다"고 주문했다.

또 그는 "협박하느냐고 얘기할 수 있는데 협박이 아니라 선의로 알려드리는 것"이라며 "미리 대비하고, 하지 말라"고 강조했다.

한편 이 대통령은 "내부 관여자, 참여자가 신고하는 경우 어떻게 할지도 미리 명확히 해야 할 것 같다"면서 "신고자 면책 감면 제도가 있는지도 봐서 보장해주고 가담한 경우에도 포상금은 주면 좋겠다"고 지시했다. 다만 직접 가담자의 경우 기존보다 포상금을 좀 깎아주는 방식을 제안했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



