광주시, 속초서 새마을 지도자 연수회 개최

경기 광주시는 지난 9일부터 10일까지 속초시 일원에서 '2026 광주시 새마을 역량 강화 연수회'를 개최했다.

광주시가 지난 9일 속초시 일원에서 '2026 광주시 새마을 역량 강화 연수회'를 개최하고 있다.

이번 연수회는 광주시 새마을지도자와 부녀회원 등 300여 명이 참석한 가운데 지역공동체 변화를 주도하는 시민 지도자로서의 역량을 강화하고 새마을운동의 현대적 방향성을 재정립하기 위해 올해 처음 추진됐다.

교육 과정에서는 미래지향적 새마을운동의 발전 방향과 지역사회 지도자의 역할과 자세 등을 주제로 강의와 토론이 진행됐다. 참석자들은 급변하는 사회 환경 속에서 새마을운동이 단순 봉사활동을 넘어 환경·복지·안전·문화 등을 아우르는 생활밀착형 지역혁신 운동으로 확대돼야 한다는 데 공감대를 형성했다.

또한, 참석자들은 강원도 내 문화·생태 현장을 찾아 지역 자원의 가치와 지속가능성에 대한 이해를 높였다. 낙산사와 설악산 자생식물원을 방문해 지역의 자연과 문화가 조화를 이루며 보전·활용되는 사례를 확인했다.

광주시 관계자는 "새마을지도자는 지역사회 변화와 공동체 회복을 이끄는 중요한 주체로서 역할을 해왔으며 이번 연수회를 통해 새마을운동이 시대적 요구에 맞는 방향으로 발전할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 새마을지도자들이 전문성과 체계를 갖춘 시민 지도자로 성장할 수 있도록 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 이번 연수회를 계기로 지역 문제 해결을 위한 시민참여 기반을 강화하고 지속 가능한 공동체 구축을 위한 협력체계를 확대해 나갈 계획이다.

