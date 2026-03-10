광주시, 신학기 초등학교

‘학교폭력 예방·안전 등굣길’

합동 캠페인 전개



경기 광주시는 3월 신학기를 맞아 지역 내 초등학교를 대상으로 '학교폭력 예방 및 안전한 등굣길 조성 캠페인'을 교통지도와 함께 연이어 추진한다고 10일 밝혔다.

방세환 광주시장이 10일 3월 신학기를 맞아 지역 내 초등학교를 대상으로 '학교폭력 예방 및 안전한 등굣길 조성 캠페인'을 전개하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 '학교폭력 NO, 안전한 학교생활 YES! 함께 성장하는 우리!'라는 구호 아래 광주시와 광주경찰서, 광주하남교육지원청 등 관계기관이 합동으로 참여해 학생들의 안전한 교육환경 조성과 학교폭력 예방 인식 확산을 위해 마련됐다.

가장 먼저 캠페인을 실시한 광주광명초등학교 현장에는 방세환 시장을 비롯해 광주하남교육지원청, 광주경찰서 관계자와 학부모 폴리스 단원 등이 참여해 학생들의 안전한 등교를 돕기 위한 교통지도를 진행했다.

이날 방세환 시장은 등교하는 학생들을 맞이하며 학교폭력 예방의 중요성을 알리고 학교 주변 통학 환경과 안전 관리 상황을 직접 점검했다.

광주시는 광주광명초등학교를 시작으로 오는 12일 광주초등학교, 31일 광남초등학교에서 캠페인을 이어갈 계획이다.

방세환 시장은 "이번 광명초 캠페인을 통해 아이들의 밝은 에너지를 확인했다"며 "앞으로 예정된 광주초와 광남초 캠페인 역시 관계기관과 긴밀히 협력해 우리 아이들이 안심하고 등교할 수 있는 안전한 광주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



