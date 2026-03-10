알파색채, ‘2026 서울아트밍글링’ 협찬 참여… 신진 예술가 80명 창작 지원

국내 미술재료 전문기업 알파색채가 지난 3월 7일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 예술 네트워킹 프로그램 '2026 서울아트밍글링'에 협찬사로 참여해 신진 예술인 지원에 나섰다.

'서울아트밍글링'은 서울시가 주최·주관한 행사로, 서울에서 활동하는 신진 예술가 80여명이 참여해 예술가로서의 성장 전략과 창작 환경에 대한 고민을 나누는 프로그램으로 진행됐다. 토크 콘서트와 네트워킹 프로그램이 결합된 형태로 운영돼 참가자 간 교류와 협업 가능성을 모색하는 시간을 마련했다.

행사에는 문화예술계 전문가들이 연사로 참여해 '작가의 서울생활 설명서:요즘 작가, 어떻게 성장하나요?'를 주제로 경험과 인사이트를 공유했다.

최은주 서울시립미술관 관장, 정지연 디렉터, 이희준 작가, 권혁규 큐레이터는 변화하는 예술 생태계 속에서 작가로 활동하며 겪은 경험과 현실적인 성장 전략을 중심으로 이야기를 나눴다.

알파색채는 이번 행사에서 현장 체험 프로그램에 '알파 디자인 마커'를 재료로 지원했으며, 행사에 참여한 모든 신진 예술인에게 'AWC 수채화 물감 키트'를 기프트로 증정했다. 이를 통해 참가자들이 직접 다양한 미술 재료를 경험하고 창작 활동에 활용할 수 있도록 지원했다.

알파색채는 이번 행사에서 현장 체험 프로그램에 '알파 디자인 마커'를 재료로 지원했으며, 행사에 참여한 모든 신진 예술인에게 'AWC 수채화 물감 키트'를 기프트로 증정했다. 이를 통해 참가자들이 직접 다양한 미술 재료를 경험하고 창작 활동에 활용할 수 있도록 지원했다.

특히 현장에서 진행된 체험 프로그램은 참가자들에게 새로운 표현 도구를 경험할 수 있는 기회를 제공하며 높은 관심을 얻었다. 알파색채가 지원한 미술 재료를 활용해 자유로운 드로잉과 창작 활동이 이어졌으며, 이를 계기로 참가자들 간 자연스러운 교류와 대화도 활발히 이루어졌다.

알파색채 관계자는 "신진 예술가들에게 가장 필요한 것은 창작을 이어갈 수 있는 환경과 연결의 기회라고 생각한다"며 "이번 행사를 통해 작가들이 새로운 재료를 경험하고 서로의 고민을 나누는 의미 있는 시간이 되었기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 문화예술 현장에서 창작 활동을 지원하며 예술 생태계와 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 덧붙였다.

AD

한편 알파색채는 1962년 창업 이후 미술재료 연구개발을 이어오고 있는 국내 대표 미술재료 기업으로, 다양한 전시·교육·예술 프로그램을 통해 작가와 창작 생태계를 지원하는 활동을 지속하고 있다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>