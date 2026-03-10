광주시장·전남지사 후보 단일화

민주당 경선 후보들에 공개 토론 제안

진보당이 전남·광주 행정통합 이후 치러지는 통합특별시장 선거 후보로 이종욱 민주노총 광주본부장을 추대했다. 기존 광주시장 후보와 전남지사 후보를 단일화해 통합특별시장 후보를 결정했다.

진보당 광주시당과 전남도당은 10일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남광주통합특별시장 후보 단일화 결과를 발표했다.

진보당 관계자들이 10일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남광주통합특별시장 후보 단일화 결과를 발표하고 있다. 송보현 기자

이종욱 광주시장 후보와 김선동 전남지사 후보는 숙의를 거쳐 이 후보를 통합특별시장 후보로 추대하기로 했다.

이 후보는 "전남광주특별시장 단일 후보로 저 이종욱을 지지하며 통 큰 합의를 해주신 김선동 전남도지사 후보께 깊이 감사드린다"며 "전남도민과 광주시민의 뜻을 가슴에 새겨 호남의 전성기를 열기 위해 출항하겠다"고 말했다.

이 후보는 또 "용인 삼성반도체 산업단지 건설 계획을 중단하고 이를 호남으로 이전하기 위한 '전남광주특별시 범시민 추진위원회'를 구성하자"고 제안했다.

이어 민주당 전남광주특별시장 경선 출마 예정자 8명에게 공개 토론 참여를 요청했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



