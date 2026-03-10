李 "흑색선전 계속되면 법적 대응"

더불어민주당 목포시장 예비후보 이호균 캠프측에서 최근 확산되고 있는 허위사실 유포와 음해성 주장에 대해 강한 유감을 표하며 즉각적인 중단을 촉구했다.

이호균 예비후보 캠프는 10일 입장문을 통해 "최근 일부에서 조직적으로 확인되지 않은 주장과 왜곡된 정보를 유포하며 후보의 명예를 훼손하는 행위가 반복되고 있다"며 "이러한 행위가 계속될 경우 끝까지 추적해 단호한 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

캠프는 "최근 이 예비후보의 지지세가 상승하자 이를 꺾기 위한 음해성 주장과 흑색선전이 이어지고 있다"며 "지지도 상승을 음해로 꺾으려는 비겁한 정치는 즉각 중단돼야 한다"고 강조했다.

이어 "이번 선거는 더불어민주당 내부 경선으로 당이 자격을 부여한 후보들 간 경쟁은 정책과 비전으로 이뤄져야 한다"며 "근거 없는 흑색선전과 음해는 당내 갈등을 조장하고 당의 신뢰를 훼손하는 해당행위이며 결국 본선에서 경쟁 세력에게만 유리한 결과를 가져올 뿐"이라고 지적했다.

또한 일부에서 제기되는 이 예비후보의 과거 학교 관련 사안에 대해서는 "당시 학생 모집 과정에서 발생한 문제에 대해 학교의 최종 책임자로서 책임을 진 사안"이라며 "이 후보 개인의 사익이나 부정 이익은 전혀 없었다는 점이 법원의 판단에서도 확인된 바 있다"고 설명했다.

캠프는 일부 언론 보도와 관련해서도 "제보자의 일방적인 주장만을 인용해 사실 확인 없이 보도함으로써 심각한 명예훼손과 선거 방해 결과를 초래하고 있다"며 "이미 언론중재위원회 제소 등 필요한 조치를 진행하고 있다"고 밝혔다.

캠프 관계자는 "허위사실 유포와 음해성 정치공작을 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.

