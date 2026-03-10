해남·무안·신안 반도체·AI 클러스터 육성

서남 해안 풍력·태양광·수소 ‘에너지 믹스 지구’ 추진

정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구갑)이 10일 목포를 방문해 전남 서남권을 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단 산업 거점으로 육성하는 내용의 지역 맞춤형 공약을 발표했다.

정 의원은 이날 목포 방문 자리에서 "전남 서남부는 광활한 토지와 풍부한 재생에너지 잠재력을 갖춘 대한민국의 전략적 자산"이라며 "천혜의 입지 조건을 활용해 미래 첨단 산업의 전진기지로 탈바꿈시켜야 한다"고 말했다.

정 의원은 해남·무안·신안을 수도권에 버금가는 첨단 산업 거점으로 육성하는 '해무신 개발' 구상을 제시했다. 해남에는 데이터센터 집적지를 조성해 풍부한 용수를 활용한 냉각 인프라를 구축하고 신재생에너지 기반 전력을 공급해 글로벌 클라우드 기업과 데이터 기업을 유치하겠다는 계획이다.

무안과 신안의 매립 간척지는 반도체 집적 산업단지로 조성하고 연구 거점과 연계한 통합 생산 클러스터 구축을 추진하겠다고 밝혔다. 반도체 산업에 필요한 대규모 부지와 안정적인 전력, 집적화된 공급망을 확보할 수 있다는 판단에서다.

서남 해안에는 풍력·태양광·수소를 결합한 '에너지 믹스 지구'를 조성하겠다는 계획도 내놨다. 반도체 공장과 데이터센터가 필요로 하는 전력·용수·부지 인프라를 선제적으로 구축해 기업이 입주 즉시 가동할 수 있도록 하겠다는 구상이다. 정 의원은 "생산·에너지·연구·소재가 연결된 복합 산업 생태계를 만들겠다"고 말했다.

서남권 관광 활성화를 위한 공약도 함께 제시했다. 정 의원은 "목포 관광객 연 1,000만명 시대를 위해 목포역 대개조 프로젝트를 지원하겠다"며 노후 역사 신축 사업과 연계한 인근 인프라 개선 계획을 밝혔다.

또 목포·해남·완도·진도·신안 등 5개 지자체가 추진 중인 '2030 W.I.N(국제 섬 네트워크) 프로젝트' 유치도 지원하겠다고 했다.

정 의원은 "지방 소멸의 위기를 기회로 바꾸는 방법은 압도적인 산업 경쟁력을 갖추는 것"이라며 "전남 서남권의 자원이 청년들이 모여드는 첨단 일자리로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.

