격파·겨루기·품새 '태권도 종합 무대'

태백서 10일간의 열전 돌입

제5회 신한대학교 총장기 전국태권도대회가 오는 27일부터 4월 5일까지 강원특별자치도 태백시 태백고원체육관에서 열린다. 신한대학교(총장 강성종)가 주관하는 본 대회는 전국 각지의 선수들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 무대로, 경기 운영의 안정성과 종목별 완성도 높은 진행을 바탕으로 참가자들에게 의미 있는 경쟁 경험을 제공할 것으로 기대된다.

제5회 신한대학교 총장기 전국태권도대회 공식 포스터. 신한대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 격파·겨루기·품새 3개 부문으로 구성되며, 종목 특성에 맞춰 일정이 순차적으로 운영된다. 구체적으로 격파는 27일~29일, 겨루기는 30일~4월 1일, 품새는 4월 2일~5일에 걸쳐 진행된다. 종목별 일정이 분리되어 운영되는 만큼, 선수들은 보다 집중도 높은 환경에서 자신의 종목에 전념할 수 있다.

신한대학교 총장기 전국태권도대회는 종목을 한 대회 안에서 통합 운영하면서도, 종목별 특성을 살린 진행을 통해 선수·지도자·관계자 모두의 동선과 운영 효율을 높인 대회로 평가받고 있다. 특히 격파·겨루기·품새를 한 자리에서 경험할 수 있어, 참가자들에게는 실전 감각과 대회 경험을 축적할 수 있는 '전국 단위 종합 무대'라는 장점이 있다. 또한 개최지인 태백은 고지대 지역 특성을 바탕으로 집중 훈련 및 경기 몰입에 유리한 환경을 제공해, 참가자 만족도 제고에도 긍정적일 것으로 기대된다.

AD

본 대회는 신한대학교, 대한태권도협회, 태백시청, 태백시태권도협회, 강원도태권도협회, ㈜아성아카데미가 함께 주최·주관에 참여하며, 전국 규모로 열리는 만큼 많은 선수들의 참가가 예상된다.

Advertisement

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>