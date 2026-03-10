안성시, 제12호 안성맞춤명장 김현수 명장 선정
경기 안성시는 전통 기술을 계승하고 지역 공예 문화 발전에 앞장서 온 김현수(52, 김현수 전통민화 연구소 대표) 씨를 '제12호 안성맞춤명장'으로 선정했다고 10일 밝혔다.
안성시 제12호 안성맞춤명장 김현수 명장 선정. 안성시 제공
시는 공예인들이 자긍심을 갖고 전문 분야에 정진할 수 있는 환경을 조성하기 위해 매년 엄격한 심사를 거쳐 안성맞춤명장을 선정해 오고 있다.
이번에 선정된 김현수 명장은 안성시 고삼면 해봉사에서 민화와 탱화 등 채색화를 통해 전통 회화에 입문했다. 이후 ▲호작도 ▲화조도 ▲문자도 등 다양한 민화 소재를 바탕으로 작품 활동을 이어오며 전통 민화의 맥을 잇는 데 기여해 왔다.
김 명장은 한국전통민화협회 안성지회 등에서 활동하며 다수의 전시를 개최했으며, 제5회 한국전통민화공모전 대상과 대한민국민화공모대전 장려상을 받는 등 그 기술력을 널리 인정받았다.
특히 대표작인 '화훼도 8폭 병풍', '봉황도' 등은 민화 특유의 상징성에 화려한 색감을 더해 독창적인 예술 세계를 구축했다는 호평을 받고 있다. 김 명장은 "전통의 정신을 지키면서도 현대적 감각을 접목해, 시대와 호흡하는 민화 작품 활동을 이어가고 싶다"고 소감을 밝혔다.
한편 제12호 안성맞춤명장 시상식은 오는 4월 1일 열리는 '제29회 안성시민의 날' 기념행사에서 진행될 예정이다.
