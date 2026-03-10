광주시의회서 출사표 던져

“앞으로 4년 호남의 100년”



통합특별시 출범 6개월 ‘골든타임’ 강조

‘Y4-노믹스’ 산업 전략…일자리 10만개 목표

김영록 전남도지사가 10일 전남·광주 행정통합 이후 처음 치러지는 전남광주통합특별시장 선거 출마를 공식 선언했다. 김 지사는 통합특별시를 "호남의 운명을 바꾸는 역사적 전환점"으로 규정하며, 산업 기반 확충과 일자리 창출을 통해 지역의 미래를 다시 설계하겠다고 밝혔다.

김 지사는 이날 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지금부터 4년이 앞으로 호남의 100년을 결정지을 것"이라며 출마를 공식화했다.

김영록 전남도지사가 10일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 전남광주통합특별시장 출마 기자회견을 열고 발언하며 주먹을 들어 보이고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 전남광주통합특별시 출범의 의미를 호남이 겪어온 차별과 소외의 역사와 연결해 설명했다. 김 지사는 "전남광주통합특별시는 오랜 차별과 소외의 역사를 끊는 중대한 전환점이 돼야 한다"며 "우리 아들딸들이 서울로 떠나지 않아도 고향에서 부모와 함께 살아갈 수 있도록 강력한 경제·산업 기반을 마련하겠다"고 말했다.

통합특별시 출범 초기 6개월은 김 지사가 거듭 강조한 대목이다. 그는 이를 '골든타임'으로 규정하며 "통합 이후 분출할 수밖에 없는 기대와 요구, 갈등을 소통과 통합으로 연결해야 한다"고 밝혔다. 선언에 그치지 않고 실제 행정 통합과 지역 균형발전을 이끌 실행력이 중요하다는 뜻으로 읽힌다.

김 지사는 자신의 강점으로 행정 경험을 내세웠다. 중앙부처 국장, 국회의원, 농림축산식품부 장관, 강진군수와 완도군수, 재선 전남지사를 거치며 중앙과 지방을 두루 경험한 만큼 통합특별시의 안착을 이끌 적임자라는 점을 부각했다. 그는 "중앙과 지방을 아우르는 행정 경험을 바탕으로 통합특별시를 안정적으로 출범시키겠다"고 말했다.

대표 공약으로는 권역별 성장 전략인 'Y4-노믹스' 비전을 제시했다. 광주권은 자율주행·인공지능(AI)·반도체 중심 산업 거점으로, 동부권은 로봇·우주항공·수소 산업 중심지로, 서부권은 에너지·데이터센터·항공정비 산업 축으로 육성하겠다는 구상이다. 통합특별시 전역에 성장축을 세워 수도권 일극 체제에 맞서는 새로운 산업 지형을 만들겠다는 취지다.

일자리와 인구 문제도 핵심 공약으로 내세웠다. 김 지사는 농협·수협 중앙회 등 주요 공공기관 이전과 산업 기반 확충을 통해 2030년까지 10만개의 일자리를 만들고, 2040년까지 인구 400만명 회복을 추진하겠다고 밝혔다. 통합에 따른 정부 지원금 20조원은 산업 기반 조성과 정주 여건 개선에 활용하겠다는 계획도 함께 제시했다.

김 지사는 이날 기자회견에서 통합특별시를 단순한 행정구역 개편이 아니라 국가 성장 전략의 한 축으로 규정했다. 그는 "전남광주특별시는 대한민국의 새로운 성장거점이자 수도권 일극 체제를 넘어서는 국가 미래 성장의 핵심이 될 것"이라며 "1500년 변방의 설움을 끝내고 호남의 번영을 이루겠다"고 말했다.

이어 "대통령이 구상한 통합특별시를 제대로 실행하고 서울과 경쟁할 수 있는 전남광주특별시를 만들겠다"며 "남은 모든 것을 쏟아 전남광주특별시를 완성하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자



