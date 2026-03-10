장남사회적협동조합·개미산협동조합

지역 농산물 기반 소득·일자리 창출 기대

경기 연천군은 행정안전부장관이 지정한 2026년 마을기업으로 장남사회적협동조합과 개미산협동조합 2개소가 선정돼 본격적인 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

연천군청 전경. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 지정에 따라 두 기업에는 각각 5500만원(자부담 10% 포함) 의 사업비가 지원되며, 사업 운영에 필요한 기반 구축과 함께 자립 지원사업 참여 기회도 부여된다. 이를 통해 지역 자원을 활용한 지속 가능한 수익모델을 확립하고, 주민 주도의 공동체 경제를 활성화할 계획이다.

장남사회적협동조합은 연천군 지역 농지를 활용한 옥수수 재배 및 판매 사업을 추진한다. 지역 주민이 직접 참여하는 생산 체계를 구축해 안정적인 농산물 공급 기반을 마련하고, 직거래 및 지역 내 유통망 확대를 통해 부가가치를 높일 방침이다.

특히 지역 농산물의 경쟁력 강화를 통해 소비 촉진을 도모하고, 농가 소득 증대와 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 구축할 것으로 기대된다.

개미산협동조합은 지역 농산물을 활용한 떡 생산 및 판매 사업을 본격 추진한다. 전통 방식에 기반한 다양한 떡 제품을 생산해 학교·공공기관·지역 행사 등과 연계한 판로를 확대하고, 품질 고도화와 상품 다양화를 통해 경쟁력을 강화할 계획이다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



