오는 13일, '국립창원대 통합대학 출범식' … 4개 캠퍼스 시대

국립창원대학교와 경남도립거창대학, 경남도립남해대학이 합쳐져 4개 캠퍼스 시대를 개막한 것을 기념하는 '국립창원대 통합대학 출범식'이 오는 13일 국립창원대 대학 본부 인송홀에서 열린다.

국립창원대와 경남도립거창·남해대는 인구감소, 청년층의 수도권 유출, 지역산업 쇠퇴 등 비수도권 지역이 처한 위기를 극복하고자 2024년 정부의 글로컬대학사업에 지원했고, 2025년 5월 교육부로부터 대학 통합승인을 받아 올해 3월 1일 '국립창원대학교'로 새롭게 출범했다.

통합 국립창원대는 이날 출범식을 통해 창원, 거창, 남해, 사천 4개 캠퍼스 체제를 완성하고, 통합 대학의 비전과 발전 전략을 선포할 방침이다.

아울러 교육부, 국립창원대학교, 경상남도 간 '통합대학 이행협약'을 맺고, 국가 차원의 고등교육 혁신 정책과 경남도의 지역 발전 전략, 대학의 통합 DNA＋혁신 비전을 연계하는 협력 체계를 공식화한다.

출범식에는 교육부 장관, 국회의원, 경남도지사, 경남교육감, 창원시장 권한대행, 사천시장, 거창군수, 남해군수, 경남도의원, 지역대학 총장 등 중앙 및 지역 주요 인사를 비롯해 산업계와 관련 기관 관계자, 4개 캠퍼스 학생·교직원 등 150여 명이 참석할 예정이다.

행사는 ▲통합 경과보고 ▲이행협약 서명 및 교환 ▲총장·학생 공동 출범 선언 ▲비전 선포 ▲통합 세리머니 ▲통합대학 출범 기념식수 순으로 이어질 예정이다.

박민원 총장은 "이번 통합은 대학의 DNA와 지역의 DNA를 일치시키는 구조 혁신의 출발점"이라며 "교육과 연구, 산업현장이 분리되지 않는 산학일치 체계를 정착시켜 지역 산업과 기업, 연구기관이 하나의 혁신 생태계로 작동하도록 하고, 이를 통해 경남의 지속가능한 성장과 국가전략산업을 선도하는 대학으로 자리매김하겠다"고 말했다.

국립창원대는 방산·원자력·스마트제조 등 국가 전략 산업 분야와 인문·사회·예술·자연과학 융합 분야를 아우르는 DNA+ 교육·연구 혁신 체계를 구축하고, 4개 캠퍼스 특성화를 기반으로 교육·연구·산학협력 기능을 통합 재편해 대학 운영 전반의 혁신 체계를 본격적으로 가동한다.

AD

이를 통해 지역 전략산업과 연계한 실무형 인재 양성 모델을 체계화하고, 지역 기업 및 정부출연연구기관과의 협력을 확대해 산학연이 유기적으로 연결되는 혁신 생태계를 고도화함으로써 고등교육 혁신을 선도하고 국가 균형발전을 견인하는 국립대학으로 도약해 나갈 계획이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>