공공서비스에 대화형 에이전트 연계

AI 국민비서는 각사의 AI 서비스인 '하이퍼클로바X'(네이버)와 '카나나'(카카오)를 기반으로 구현한 대화형 에이전트를 공공 서비스와 연계해 이용자가 행정 정보와 생활 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 서비스다.

네이버와 카카오는 행정안전부와 공동 구축한 공공 인공지능(AI) 서비스 에이전트 'AI 국민비서' 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다. AI 국민비서 시범서비스 개통식에서 윤호중 행정안전부 장관, 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 최수연 네이버 대표, 정신아 카카오 대표 등이 기념촬영을 하고 있다. 카카오 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 서비스 출시로 네이버·카카오 이용자들은 주민등록등본, 건강보험 자격득실 확인서 등 100여종의 전자증명서 관련 업무를 처리할 수 있게 됐다. 아울러 전국 1200여개의 공공 체육시설과 회의실 등도 조회하고 예약할 수 있다.

네이버 이용자는 네이버 앱 메인 '마이' 탭 내 'AI 국민비서' 버튼을 통해 전자증명서 발급과 공공시설 예약 서비스를 이용할 수 있다. 공공시설 예약은 네이버 플레이스 검색 결과에 노출되는 'AI 국민비서로 공공시설 예약하기' 배너를 통해서도 바로 이용 가능하다.

Advertisement

카카오는 카카오톡 채널 '국민비서 구삐'를 통해 전자증명서 발급과 공공시설 예약 기능을 제공한다. 대화창에 "주민등록등본을 발급해줘"라고 입력하면 AI 국민비서가 발급 가능 여부를 안내하고 인증 절차를 거쳐 전자증명서 발급까지 가능하다. 공공시설 예약 역시 "근처 공공 체육시설을 예약하고 싶다" 등으로 요청하면 공유누리 연동을 통해 검색부터 예약까지 한 번에 완료해준다.

네이버는 AI 브리핑 기술을 적용해 이용자가 증명서 종류 간 차이, 발급 수수료 등 관련 정보를 질문할 경우 답변을 제공하고, 안내 정보의 출처도 함께 제시한다. 공유누리 예약하기 서비스의 경우 네이버 플레이스와 행정안전부 '공유누리' 연계를 기반으로 제공된다. 이용자는 시설 검색 시 예약 가능 일정과 이용 요금 등 상세 정보를 확인할 수 있으며, 요청사항 전달과 예약 변경·취소까지 가능하다.

예약 완료 이후에는 시설 위치와 지역 특성을 반영한 인근 맛집 추천 기능도 제공한다. 네이버 플레이스에 축적된 리뷰 데이터와 위치 정보를 기반으로 공공시설 이용 이후 주변 음식점 정보를 확인할 수 있도록 했다.

전자증명서 발급 서비스는 네이버 전자증명서와 행정안전부 전자증명서 발급·유통 시스템과 연계해 조회부터 발급, 제출까지 지원한다. 예를 들어 이용자가 '등본 발급해줘'를 입력하면, 네이버 전자증명서 AI가 해당하는 증명서를 안내하고 발급에 필요한 정보를 확인한 뒤 은행 등 사전에 등록된 제출처로 바로 제출하는 방식이다.

카카오의 AI 국민비서는 유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'를 함께 적용해 공공 서비스에 적합한 안전성과 신뢰성을 확보했다. 아울러 자체 구축한 AI 에이전트 빌더를 활용해 AI 에이전트를 구성했다.

네이버는 향후 상반기 출시를 앞둔 통합 에이전트 'AI 탭'과 연계해 사용자가 놓인 상황과 요구에 맞춰 공공서비스가 적시에 제공될 수 있도록 서비스를 확장할 계획이다.

AD

카카오는 향후 KTX, SRT 승차권 등 생활 밀착형 공공서비스와의 연계를 확대하고, 음성 인터페이스 도입 등을 통해 접근성을 더욱 강화할 예정이다. 아울러 사용자의 상황에 맞춰 서비스를 먼저 제안하는 지능형 공공 AI 서비스로 고도화할 계획이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>