흑백요리사와 함께한 포천 막걸리의 재발견

시민 200여명 열광…박물관 건립 염원 담은 콘서트 개최

경기 포천시는 지난 9일 포천시청 비즈니스센터 컨벤션홀에서 열린 '제11회 박물관 콘서트-봄을 기다리는 포천 막걸리 한 상 요리쇼'를 성황리에 마무리했다.

백영현 포천시장이 지난 9일 포천시청 비즈니스센터 컨벤션홀에서 '제11회 박물관 콘서트봄을 기다리는 포천 막걸리 한 상 요리쇼'를 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 포천시립박물관 건립에 대한 시민의 공감대를 확대하고, 시민들에게 수준 높은 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 마련했다.

콘서트는 한국의 전통주이자 포천을 대표하는 먹거리 문화인 '포천 막걸리'를 주제로 강연과 공연, 요리쇼를 결합한 복합 문화행사로 진행됐다. 특히 흑백요리사 출신 배경준 요리사가 진행한 '포천 막걸리 페어링 음식 요리쇼'는 막걸리와 어울리는 다양한 음식을 요리사의 시선에서 소개하고 조리법을 공유하는 프로그램으로 관람객들의 높은 관심을 모았다.

이와 함께 음악 공연 '음악 한 상', 포천 막걸리의 역사와 문화적 의미를 소개하는 강연, 시민들의 막걸리 사연을 나누는 '시민의 막걸리 한 상' 등 다채로운 프로그램이 이어졌다.

이번 공연에는 포천 시민과 지역 주조업체 관계자 등 200여 명이 참석해 포천 막걸리를 지역 문화 콘텐츠로 재조명하는 시간을 함께했다.

포천시 관계자는 "포천 막걸리를 포천을 대표하는 소중한 문화 콘텐츠로 새롭게 만나는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 막걸리와 같은 지역 고유의 역사와 문화를 계승·발전시켜 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 품격 있는 문화도시를 만들어 가겠다"고 말했다.

한편 포천시는 지난해 12월 공립박물관 설립 타당성 평가를 최종 통과했으며, 현재 박물관 건립을 위한 예산 확보 절차로 투자심사를 진행하고 있다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



