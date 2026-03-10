남원시 가족센터는 지난 7일 다문화가족 25가구를 대상으로 자녀가 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 돕는 이중언어 부모·가족코칭 교육을 실시했다.

남원시 가족센터는 지난 7일 다문화가족 25가구를 대상으로 '이중언어 부모가족코칭 교육'을 실시했다.

이중언어 교육지원은 가정 내에서 영·유아기부터 자연스럽게 이중언어로 소통할 수 있는 환경을 조성하여, 다문화가족 자녀의 정체성 확립과 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 돕는 프로그램으로 앞으로 6회 더 진행할 계획이다.

현재 가족센터에서는 베트남어, 일본어, 중국어 등 부모 나라 언어 중심의 이중언어 교육을 진행하고 있으며, 센터 이용이 어려운 가정을 위해 이중언어 온라인 학습권도 지원하고 있다.

이번 교육에서는 가정에서 자연스럽게 두 언어를 활용하는 방법과 다문화 시대에 경쟁력을 갖춘 글로벌 인재로 성장할 수 있는 구체적인 실천 방안을 안내해 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

남원시 관계자는 "이중언어 학습뿐 아니라 다문화 아동·청소년이 건강하게 성장해 지역사회의 인재로 성장할 수 있도록 단계별 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

