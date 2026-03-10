BNK경남은행은 경상남도장애인가족지원센터와 '금융교육 지원 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.

두 기관은 지역 장애인들이 보다 나은 삶을 살아갈 수 있게 돕고 상생금융 실천 및 지역사회 발전에 기여하기 위해 상호 협력한다.

특히 '저축과 소비, 투자와 금융사기 예방'을 주제로 한 '길동무 금융교육 프로그램'을 개발해 운영한다.

길동무 금융교육 프로그램은 발달장애인들이 금융을 쉽게 이해할 수 있도록 △소득 및 소비 △저축 및 투자 △금융사기예방 등 체험 활동으로 나눠 실시된다.

BNK경남은행은 금융교육 전문가를 경상남도장애인가족지원센터 소속 거제·진주·의령·김해 등 6개 장애인가족지원센터에 파견해 금융교육을 진행할 계획이다.

금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "포용적 금융 실천의 일환으로 지역 장애인들을 위한 맞춤형 금융교육 프로그램을 개발하게 됐다. 금융교육 개발에서 끝나는 것이 아니라 지속적인 운영을 통해 장애인들의 경제적 자립과 사회 참여 확대 등을 지원할 예정이다. 앞으로도 장애인과 노인 등 금융 취약계층의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 BNK경남은행 김경옥 상무는 경상남도장애인가족지원센터(창원시 의창구 서상동)를 방문해 서은경 센터장과 '금융교육 지원 업무협약'을 맺고 금융교육 지원 방안을 논의했다.

