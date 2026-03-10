복지예산 6조11억원 조기 집행

경상남도가 중동 정세 악화에 따른 기름값 상승 등 도내 경제 여파에 대비하고자 전 영역에 걸친 대응에 나선다.

경남도는 이날 아침, 중동 사태 관련 '비상경제대책회의'를 열어 대응 방향, 분야별 물가 안정 등에 관한 대책을 논의하고, 상황이 종료될 때까지 민생안정특별기간에 돌입하기로 했다.

박완수 도지사는 10일 도청 프레스센터에서 "민생안정을 최우선 과제로 삼고 가용 가능한 모든 수단을 총동원해 긴급 대응에 나서겠다"라고 밝혔다.

박 도지사는 "이란 사태로 중동 정세가 급격히 나빠져 불확실성이 증폭되고 있다"며 "호르무즈 해협이 봉쇄돼 두바이유 기준 국제 유가는 배럴당 100달러를 넘어섰고, 도내 휘발유와 경유 가격은 단기간에 10~20％ 이상 급등했다"고 했다.

이어 "에너지 가격 상승은 물가 상승으로 이어져 제조업, 물류업, 농·어업, 중·소상공인 등 도민 경제 전 영역에 영향을 미치게 되므로 초기 대응이 중요하다"고 강조했다.

박완수 경남도지사가 이란 사태로 인한 중동 정세 악화 관련 민생안정 긴급대응책에 대해 발표하고 있다.

도는 가장 먼저, 당초 예산에 편성된 복지예산 6조 112억원을 앞당겨 집행한다.

난방비, 생계비, 의료비 등 저소득·취약계층을 위한 복지 지원이 단 하루도 늦어지지 않게 하기 위함이다.

현 상황이 오래 이어져 추가 지원이 필요하다고 판단되면 예비비 100억원을 추가 투입한다.

육상운송 소상공인에게는 긴급경영안정자금 50억원을 이달 중 지원한다.

또 경남신용보증재단을 통한 대출 확대와 만기 연장도 추진해 자금 운용 숨통을 틔운다.

중동 정세 악화 관련 경남도 민생안정 긴급대응 방안.

도에 따르면 현재 호르무즈 해협 봉쇄로 선박에 실린 도내 기업 28개 사의 제품이 들어오지 못해, 물류비 상승과 바이어 단절로 중동 수출기업의 어려움이 가중되고 있다.

이를 해소하고자 도는 중동 수출기업의 물류비 지원을 위해 3억원을 긴급 추가경정예산으로 마련하고, 중소기업 육성자금 중 2800억원을 즉시 지원한다.

또 한국은행 경남본부, 중소벤처기업진흥공단과 협력해 금융 지원을 확대하며 기업별 상황에 맞는 지원을 제공한다.

봄 농사철을 앞둔 농가와 화훼 등 시설원예 농가를 위해서는 농협과 연계해 등유, 경유, 휘발유 등 면세유 300억 규모의 할인을 긴급 지원한다.

피해가 발생한 농민과 어민 등에게는 예비비를 집행해 회복을 돕는다.

경남도청 대회의실에서 이란 사태 관련 비상경제대책회의가 열리고 있다.

도는 도내 주유소 가격과 공정 경영 여부를 살펴 시장 질서 유지에도 힘쓴다.

도지사 특별지시에 따라 도내 18개 시·군 1008개 주유소를 대상으로 가격표시제 준수, 정품·정량 판매 여부 등을 점검하고 가격 담합, 매점매석, 불법 유통 행위 등이 적발되면 관련 법령에 따라 엄정히 처리한다.

아울러 농·축·수산물 서비스 요금에 대해서는 물가대책종합상황실을 중심으로 현장 점검을 강화한다.

이와 함께 도는 취약계층 에너지 지원 예산 조기 집행 및 확대, 비료·사료 원료의 국가 비축 강화, 소상공인·중소기업을 정책 금융 확대를 정부와 국회에 건의할 방침이다.

기름값 상승과 기름 수급 방안, 최고가격제 공시에 따른 주요 업계 손실 보전 대책 마련, 소비자 유류세 인하 등도 요청할 계획이다.

박 도지사는 "지금도 소비자들이 주유소 몇백 미터 밖까지 줄을 서는 상황인데 중동 사태가 장기화하면 지역경제에 미칠 영향이 지대하다"라며 "중앙정부와 긴밀히 협력해 기름 수급이나 가격 문제 방안을 논의하고, 담합 등 불공정행위는 지자체에서 노력해 근절하겠다"고 말했다.

박 지사는 "우리 경남은 IMF 외환위기와 금융위기, 전례 없는 코로나 팬데믹 속에서도 흔들리지 않았다"며 "위기를 기회로 바꾸며 9년 만에 지역총생산 전국 3위를 탈환한 저력이 있는 곳"이라고 했다.

그러면서 "지금의 어려움 역시 도민의 결집한 노력으로 넘길 수 있을 것"이라며 "경남도 공직자 모두는 현장의 목소리를 즉각 정책에 반영되게 발로 뛰면서 위기를 기회로 바꿀 수 있게 하겠다"고 덧붙였다.

