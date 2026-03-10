은행이 '사관생도'를 모아?… 부산은행, '소상공인 사관학교' 1기생 모집

마케팅·노무·세무 등 4주 실무교육



수료자 기업대출 금리 0.2% 감면

은행이 이색적인 '사관생도'를 모집한다. '사관학교'에 입교할 생도는 소상공인이나 자영업자, 예비창업자가 대상이다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 지역 소상공인의 경영 역량 강화를 위한 교육 프로그램 '소상공인 사관학교' 1기 교육생을 오는 27일까지 모집한다고 10일 알렸다.

'소상공인 사관학교'는 지역 소상공인과 자영업자, 예비 창업자를 대상으로 사업 운영에 필요한 실무 역량을 높이기 위해 마련된 교육 프로그램이다.

교육 과정은 마케팅과 노무, 부동산, 경영, 재무, 세무 등 사업 운영에 필요한 내용을 중심으로 구성됐다.

교육은 4월 6일부터 27일까지 4주 과정으로 진행된다. 매주 월요일 오전 9시부터 오후 1시까지 부산 수영구 수영타워 부산은행 수영연수원에서 총 16시간 교육이 이뤄진다.

교육 내용은 ▲실전 마케팅과 SNS 마케팅 ▲2026년 노동법 필수 가이드 ▲상가건물임대차보호법 ▲경영 위기관리 ▲사업계획서 작성 요령 ▲세무 지식 ▲정부 지원제도 안내 등이다.

모집 인원은 30명 내외로 부산은행 영업점이나 부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 신청할 수 있으며 선착순으로 마감된다. 교육 수료자에게는 기업대출 상품 이용 시 0.2% 특별금리 감면 혜택이 제공된다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "소상공인 사관학교는 지역 소상공인과 자영업자의 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 마련된 프로그램"이라며 "지역 경제 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

