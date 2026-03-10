누적 매출 17억 달성·고용 창출 30명 등 지역 경제 활력 견인

광주시 창업누림, 청년 창업 ‘성공 보금자리’로 우뚝

경기 광주시는 지난 6일 시청 이음홀에서 '2026년 창업누림 입주식'을 개최하고 청년 창업기업 간 교류와 협력의 장을 마련했다.

이날 행사에는 방세환 시장과 허경행 시의회 의장, 창업누림 입주기업 대표 및 관계자 등이 참석했다. 행사는 2025년 창업누림 운영 성과와 2026년 운영계획을 공유하고 입주기업 우수 창업사례 발표, 기업 간 교류, 의견 청취 순으로 진행됐다.

올해 창업누림에는 신규 입주기업 6개사를 포함해 총 15개 기업, 20명의 청년 창업인이 참여한다. 이는 기존 10개 기업, 13명 규모에서 확대된 것으로 창업 아이디어 교류와 협업 기회가 한층 활성화될 것으로 시는 기대하고 있다.

광주시 청년지원센터의 청년 창업 지원사업인 '창업누림'은 2019년 '청년창업 보금자리' 사업으로 시작됐다. 이후 2023년 청년지원센터 내 전용 공간을 마련하며 본격적인 창업 지원 체계를 구축했으며 현재는 입주기업에 독립 사무공간과 맞춤형 창업 지원 프로그램을 제공해 초기 청년 창업가의 안정적인 정착을 지원하고 있다.

시에 따르면 창업누림 입주기업들의 매출은 매년 증가세를 보이고 있다. 운영 초기 안정화 단계를 거쳐 2년 차인 2024년에는 입주기업 매출이 4억 원을 넘어섰으며 2025년에는 반려동물 제품과 주방용품 등 제조업 기반 기업들이 합류하면서 연간 매출액이 12억 원을 돌파했다. 최근 3년간 누적 매출액은 총 17억원으로 집계됐다.

사업 분야도 문화·교육 서비스업 중심에서 제조업 등으로 확대되며 다양성을 갖추고 있다. 입주기업들은 총 7건의 특허를 출원했으며 정규직과 비정규직을 포함해 약 30명의 고용을 창출했다.

또한, 시 공공기관과 연계한 홍보 영상과 공익 광고 제작, 청소년·청년 청포도 축제와 청년이음축제, 남한산성 축제 등 지역 행사 기획과 운영에 참여하고 있으며 청년정책위원회 활동과 공유학교 및 돌봄센터 지원사업에도 참여하는 등 지역사회와의 연계 활동도 이어가고 있다.

광주시는 앞으로 입주기업이 확보한 지식재산권을 기반으로 전문성을 강화할 수 있도록 법률 지원체계를 구축하고 관련 전문교육 프로그램을 확대할 계획이다. 아울러, 지역 기업인과 전문 경영인과의 정기적인 상담과 교류 기회를 마련해 청년 창업가의 관계망 확대도 지원할 방침이다.

방세환 시장은 "창업은 한 사람의 시간과 용기가 모여 이뤄지는 선택으로 시작하지 않고서는 가능성에 대한 평가도 가치에 대한 판단도 할 수 없다"며 "광주에서 시작된 도전이 청년 각자의 성장으로 이어지고 그 발걸음이 지역의 활력으로 확장될 수 있도록 청년 창업 지원 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



