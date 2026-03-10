'시민께 사랑받는 당당한 서울경찰' 비전

서울 시내 전 경찰서장이 한자리에 모여 올해 치안 정책 방향과 주요 현안을 논의했다.

서울경찰청은 10일 오전 10시 본관 제2서경마루에서 '2026년 서울경찰청 지휘부 회의'를 개최했다. 이날 회의에는 박정호 서울경찰청장과 서울 시내 31개 경찰서장 등 지휘부 63명이 참석했다.

이번 회의는 올해 주요 업무계획이 확정됨에 따라 '시민께 사랑받는 당당한 서울경찰'을 비전으로 서울경찰의 핵심 정책 과제를 공유하고 주요 치안 현안과 발전 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

회의에서는 공공안전·수사·생활안전 분야 주요 업무 계획의 세부 실행 방안과 추진 전략이 논의됐다. 특히 현장 지휘관인 경찰서장들을 중심으로 ▲치안 활동 시민참여 확대 방안 ▲경찰 수사 신뢰도 제고 방안 ▲공공질서 확립 방안 ▲합리적 내부 조직 운영 방안 등 4개 주제에 대한 발표와 토론이 진행됐다.

박정호 서울경찰청장은 "시민들과 실질적으로 소통할 수 있는 방법을 강구해 시민들의 관점에서 공감과 지지를 얻을 수 있도록 힘써달라"고 당부했다. 이어 "이번 회의를 계기로 서울경찰이 공감치안·현장치안·정성치안으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

