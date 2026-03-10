광주금호평생교육관, 시니어 역량 강화 프로그램 운영

광주시교육청금호평생교육관(이하 금호평생교육관)은 오는 4~7월 50대 이상 시니어를 대상으로 디지털 역량 강화 프로그램인 '2026 슬기로운 시니어생활'을 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 급변하는 디지털 환경 속에서 시니어 세대의 정보 접근성을 높이고 세대 간 디지털 격차를 해소하기 위해 마련됐다.

프로그램은 ▲스마트폰 기본 설정 ▲모바일 신분증 발급 ▲교통수단 예매 ▲키오스크 사용법 ▲디지털 범죄 예방 등 일상생활에 밀접한 내용들로 구성됐다.

교육은 50세 이상 시니어이면 누구나 참여 가능하며, 총 4기에 걸쳐 진행된다. 각 기수는 20명으로 구성되며, 1개월 과정(4회)의 교육을 받게 된다. 교육은 매주 금요일 금호평생교육관에서 진행된다.

수강료는 전액 무료다. 단, 본인 명의의 스마트폰을 반드시 지참해야 한다.

1기 수강 신청은 오는 19일 오전 10시부터 27일 오후 5시까지 금호평생교육관 누리집에서 하면 된다. 2~4기 교육 신청은 순차적으로 모집한다. 자세한 내용은 금호평생교육관 누리집 또는 운영과에서 확인하면 된다.

금호평생교육관 정운용 관장은 "이번 교육이 디지털 환경에 익숙하지 않은 시니어들의 문해 능력을 높이고 일상의 편리함을 되찾는 계기가 되길 바란다"며 "시니어들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



