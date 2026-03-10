마약류관리법 위반 혐의

약물을 투약한 채 차량을 몰다 추락 사고를 낸 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 30대 전직 간호조무사가 구속 기로에 놓였다.

약물을 투약한 채 차량을 몰다 추락 사고를 낸 포르쉐 운전자에게 약물을 건넨 전직 간호조무사가 10일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 서울서부지법에 출석하고 있다.

서울서부지법은 마약류관리법 위반 혐의로 구속영장이 청구된 30대 여성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 10일 오전 열었다. A씨는 오전 9시48분께 검은 롱패딩에 후드티를 뒤집어쓴 채 법원 안으로 들어갔다.

A씨는 지난 2일 포르쉐 운전자 B씨에게 약물을 건넸다며 서울 용산경찰서에 자수한 바 있다. 경찰은 지난 4일 A씨가 일하던 병원을 압수수색했다.

B씨는 지난달 25일 오후 8시44분께 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어졌다. 사고 당시 B씨 차에서 다량의 프로포폴 병이 발견됐는데, 상당수가 A씨가 일하던 병원 것으로 확인됐다.

경찰은 불법 투약 과정에서 병원 측 과실이 있는지 조사하고 있다.

경찰은 사고 당일 CCTV를 통해 B씨가 서초동의 한 건물 주차장에 머무르는 동안 A씨가 조수석에 탑승했던 것으로 파악했다. 경찰에 따르면 B씨는 프로포폴 등 약물을 처방받기 위해 병원을 옮겨 다니다 A씨를 알게 됐다고 진술했다.

