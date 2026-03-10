'화이트 해커' 꿈꾸는 45명 대상



국립부경대서 100시간 무료교육

부산시가 이른바 화이트 해커 역할을 할 중고등학생 '정보 보안관'을 키운다.

부산시는 정보보호 분야에 관심 있는 지역 중·고등학생을 대상으로 '2026년도 부산권 정보보호영재교육원' 신입생을 오는 3월 19일부터 27일까지 모집한다고 10일 알렸다.

정보보호영재교육원은 디지털 시대의 안전을 지키는 '화이트 해커'를 꿈꾸는 청소년을 위한 교육 과정이다. 정보보호 분야에 관심과 열정을 가진 학생이면 누구나 지원할 수 있다.

이번 모집에서는 중학생 2개반 30명과 고등학생 1개반 15명 등 총 45명을 선발한다. 학급별 정원은 각 15명이다.

부산권 정보보호영재교육원은 부산지역에서 유일한 정보보호 분야 영재교육기관으로 교육비 전액을 지원한다. 교육원은 2022년 부산시 공모를 통해 국립부경대학교가 운영기관으로 선정돼 부산시교육청 설치 승인을 받아 운영되고 있다. 올해로 운영 5년째다.

교육은 4월부터 11월까지 총 100시간 과정으로 국립부경대에서 무료로 진행된다. 우수 학생에게는 부산시장상이 수여된다.

봄학기(4~7월)와 가을학기(8~11월)에는 격주 토요일 수업을 진행하고 여름학기에는 7월 말 일주일간 집중 교육을 실시한다. 교육 과정은 정보 윤리와 네트워크 보안, 암호학, 프로그래밍 실습 등 정보보호 분야 핵심 과목 중심으로 구성된다.

또 정보보호 기업과 기관 현장 방문, 정보보호 경진대회 참가 등 다양한 프로그램을 통해 교육생들이 현장 이해와 문제 해결 능력을 함께 키울 수 있도록 지원할 계획이다.

원서 접수와 전형 일정 등 자세한 내용은 부산권 정보보호영재교육원 누리집이나 부산시 누리집에서 확인할 수 있다. 서류는 등기우편 또는 이메일로 제출할 수 있으며 3월 27일 오후 5시까지 도착한 서류만 접수된다. 서류심사 후 면접은 4월 4일 진행되며 최종 합격자는 4월 7일 발표될 예정이다.

박근록 부산시 행정자치국장은 "디지털 전환이 가속화되면서 사이버 위협 대응 역량이 핵심 경쟁력이 되고 있다"며 "정보보호영재교육원을 통해 지역 청소년들이 미래 보안 전문가로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자



