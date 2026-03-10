최소 예산·장기 계약 없이 AI 기반 퍼포먼스 광고 캠페인 운영 지원

딥러닝 기반 애드테크 기업 알티비하우스(RTB House)는 중소 이커머스 브랜드와 광고 대행사를 위한 셀프서비스 광고 플랫폼 'rtb닷컴'을 출시했다고 지난 4일 밝혔다.

'rtb닷컴'은 알티비하우스의 독자적인 딥러닝 기술을 기반으로 구축된 플랫폼으로, 광고주가 최소 광고비나 장기 계약 없이도 AI 기반 퍼포먼스 광고 캠페인을 직접 운영할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 중소 브랜드도 복잡한 운영 과정 없이 매출 성과 중심의 퍼포먼스 광고 캠페인을 운영할 수 있다.

최근 디지털 광고 시장에서는 광고 운영 효율성과 자동화를 높이기 위한 솔루션 수요가 증가하고 있다. 'rtb닷컴'은 이러한 흐름에 맞춰 알티비하우스가 기존에 제공해 온 고도화된 광고 기술을 보다 간편한 방식으로 활용할 수 있도록 개발된 플랫폼이다. 광고주는 직관적인 인터페이스를 통해 AI 기반 퍼포먼스 캠페인을 손쉽게 시작하고 확장할 수 있다.

특히 'rtb닷컴'은 웹사이트 태그 설치와 상품 피드 설정 등 초기 연동 작업부터 광고 캠페인 운영까지 광고주 또는 광고 대행사가 직접 관리할 수 있는 셀프서비스 플랫폼이다. 이를 통해 기업은 내부 운영 체계와 리소스 상황에 맞춰 보다 유연하고 효율적으로 광고를 운영할 수 있다.

플랫폼은 웹사이트와 연동된 사용자 행동 데이터를 분석해 관심도가 높은 고객을 웹 전반에서 다시 유입시키고, 개인화된 동적 상품 광고를 자동으로 생성해 노출한다. 광고 배너와 다양한 광고 포맷도 자동으로 생성돼 별도의 크리에이티브 제작 없이 캠페인을 운영할 수 있다.

이를 통해 광고주는 특정 광고 채널에 대한 의존도를 낮추고 구글, 메타 등 주요 플랫폼 외부에서도 구매 의도가 높은 잠재 고객에게 도달할 수 있다. 또한 투명한 성과 측정 시스템을 통해 다양한 광고 채널 간 성과 비교도 보다 쉽게 수행할 수 있다.

알티비하우스의 최고상업책임자(CCO) 마이클 램(Michael Lamb)은 "최근 광고업계 전반에서 예산 효율성과 운영 효율성에 대한 요구가 높아지고 있는 가운데, 많은 중소기업은 제한된 리소스로도 대기업과 경쟁해야 하는 상황에 놓여 있다"며 "'rtb닷컴'은 이러한 장벽을 낮춰 중소 브랜드도 고도화된 프로그래매틱 광고 기술을 보다 쉽게 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼"이라고 말했다.

이어 그는 "알티비하우스는 그동안 광고 운영을 풀 매니지드 서비스 형태로 제공해 왔으며, 이번 'rtb닷컴' 출시를 통해 고객의 요구와 운영 환경에 맞춘 셀프서비스라는 새로운 선택지를 제공하게 됐다"며 "직관적인 캠페인 설정부터 개인화된 광고, 실시간 성과 확인까지 광고 운영 전 과정을 간소화했다"고 덧붙였다.

한편, 알티비하우스는 2012년에 설립된 글로벌 애드테크 기업으로, 폴란드 바르샤바에 본사를 두고 있다. 딥러닝 기반 마케팅 기술을 통해 전 세계 브랜드와 광고 대행사에 디지털 광고 솔루션을 제공하고 있다.

알티비하우스는 딥러닝 기반 광고 입찰 엔진을 독자적으로 개발해 광고주의 마케팅 퍼널 전 단계에서 성과 창출을 지원하고 있으며, 현재 EMEA, APAC, 미주 지역에서 3,000개 이상의 활성 캠페인에 활용되고 있다.

또한 AI Marketing Lab을 통해 인공지능 기반 광고 기술 연구를 지속적으로 진행하고 있으며, AI 기반 퍼포먼스 광고 및 리타게팅 솔루션 등 다양한 마케팅 기술을 개발하고 있다.

자세한 내용은 알티비하우스 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

