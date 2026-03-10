인터배터리 연계 행사

산업·연구계 모여 K-배터리 IP 전략 논의

한국배터리산업협회 지식재산처는 11일 오후 1시30분 서울 강남구 코엑스에서 '이차전지 지식재산 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 국내 최대 배터리 전시회인 인터배터리(InterBattery)와 연계해 마련됐다.

한국배터리산업협회, 차세대이차전지전략연구단, 한국지식재산보호원이 공동으로 참여해 K-배터리 재도약을 위한 지식재산 전략과 산업·연구 동향을 종합적으로 점검할 예정이다. 특히 지식재산처와 산업계, 연구계가 한자리에 모여 이차전지 지식재산 경쟁력 강화 방안을 논의하는 첫 자리라는 점에서 의미가 크다.

컨퍼런스에서는 지식재산처와 한국지식재산보호원이 이차전지 전담 심사조직 운영 현황과 초고속심사 제도, IP 분쟁 대응 전략, 지식재산 보호를 위한 정부 지원사업 등을 소개한다. 이어 한국배터리산업협회 강석기 본부장과 차세대이차전지전략연구단 김명환 단장이 이차전지 산업·연구 동향과 향후 전망을 발표할 예정이다.

한국배터리산업협회는 "이차전지 산업의 초격차 확보를 위해서는 핵심 기술에 대한 지식재산권 대응 전략 수립과 보호 방안 마련이 무엇보다 중요하다"며 "이번 컨퍼런스가 우리 기업들이 IP 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 기회가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

AD

지식재산처는 "이차전지 산업이 일시적인 어려움을 겪고 있지만 이럴 때일수록 차세대 기술에 대한 지식재산 확보가 더욱 중요하다"며 "이번 컨퍼런스를 시작으로 산업계와 연구계가 함께 지식재산 전략을 논의할 수 있는 자리를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>