“안보의 희생에서 평화의 기회로”

동두천시, ‘평화경제특구’ 지정 본격 시동

경기 동두천시가 접경지역의 구조적 한계를 극복하고 새로운 성장동력을 확보하기 위해 '동두천 평화경제특구' 지정을 본격 추진한다. 이번 특구 구상의 목적은 산업·관광·평화 교류 기능을 결합한 복합형 경제 거점을 조성하여 접경지역 발전의 새로운 모델을 제시하는 데 있다.

동두천시, 평화경제특구 지정 추진. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

동두천시는 지난 75년간 시 전체 면적의 42%를 주한미군 공여지로 제공하며 대한민국 국가 안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 대표적인 접경도시다. 그러나 장기간의 군사 규제와 개발 제한으로 인해 지역 경제는 침체를 겪었고, 인구 감소와 도시 성장 정체라는 구조적 문제도 이어져 왔다. 동두천시는 이러한 한계를 극복하고 안보 중심의 지역 구조를 평화경제 중심의 성장 구조로 전환하기 위해 평화경제특구 지정을 추진하고 있다.

특히 동두천 평화경제특구는 기존 미군 공여지를 평화와 경제 협력의 공간으로 전환한다는 점에서 상징성이 크다. 오랜 기간 군사적 목적을 위해 사용됐던 미군기지를 산업과 관광, 국제 교류가 결합된 평화경제 거점으로 재탄생시키는 것으로, 분단의 상징이었던 접경지역을 평화와 협력의 공간으로 변화시키는 의미를 담고 있다.

동두천 평화경제특구는 산업·관광·평화 교류 기능이 결합된 복합 경제 구조로 추진된다. 산업 분야에서는 동두천 국가산업단지를 중심으로 첨단 제조업을 유치해 수도권 북부의 산업 거점으로 육성할 계획이며, 관광 분야에서는 소요산을 중심으로 한 웰니스 관광벨트와 국제 빙상장을 핵심축으로 관광·스포츠 산업을 육성한다. 자연환경을 활용한 체류형 관광지 조성과 국제 스포츠 대회 유치를 통해 경기북부 관광·문화 거점으로 발전시킨다는 전략이다.

동두천시 관계자는 "동두천은 오랜 기간 국가 안보를 위해 희생해 온 도시인 만큼 이제는 국가 차원의 발전 전략이 필요한 시점"이라며 "평화경제특구 지정을 통해 접경지역의 한계를 극복하고 산업과 관광, 평화 교류가 결합된 미래 성장 도시로 도약할 수 있도록 적극 추진하겠다"라고 밝혔다.

Advertisement

AD

한편 동두천시는 평화경제특구 지정을 위한 개발계획 수립과 함께 경기도 및 중앙정부와 협의를 지속적으로 추진하며 특구 지정에 총력을 기울이고 있다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>