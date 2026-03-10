제16회 대한민국발레축제 공식 초청작

유니버설발레단이 2026년 시즌 개막작으로 초연 40주년을 맞은 창작발레 '심청'을 오는 5월1~3일 예술의전당 오페라극장에서 공연한다.

심청은 유니버설발레단 초대 예술감독 에이드리언 델라스의 안무, 고(故) 박용구 평론가의 대본, 케빈 바버 픽카드의 음악으로 1986년 국립극장에서 초연했다. 이후 프랑스, 러시아, 미국 등 전 세계 12개국 40여 개 도시에서 공연하며 K-발레의 위상을 보여준 작품이다. 심청은 지난 40년 동안 안무와 연출, 무대와 의상을 지속적으로 수정·보완하며 동시대 관객과 호흡해왔다. 이번 공연은 제16회 대한민국발레축제 공식 초청작으로 무대에 오른다.

유니버설발레단 '심청' 2막 왕궁잔치 군무. 유니버설발레단 (c)Lyeowon Kim AD 원본보기 아이콘

우리 고유의 정서인 '효(孝)'를 아름다운 발레 언어로 풀어낸 심청은 선원들의 역동적인 군무, 폭풍우가 몰아치는 인당수, 신비로운 바다 요정들의 유려한 움직임과 처연한 달빛 아래 펼쳐지는 '문라이트 파드되' 등 화려한 볼거리를 자랑한다.

유니버설발레단 수석무용수 강미선·홍향기와 신예 이유림이 심청을 연기한다. 부상에서 복귀한 강민우, 수석무용수 엄재용 지도위원이 '왕' 역으로 특별 출연해 40주년 축제의 의미를 더한다. 또 수석무용수 임선우가 '용왕'과 '선장' 역으로, 올해 입단한 신예 유주형이 '용왕'역으로 데뷔한다.

문훈숙 유니버설발레단 단장은 "1986년 초연 이후 40년간 꾸준히 사랑받아온 심청은 발레단의 역사이자 자부심이며, 한국 발레의 소중한 자산"이라며 "세계 어디에서도 볼 수 없는 K-정신인 효를 발레로 풀어낸 이 작품은 세대와 지역을 초월하여 전 세계인이 공감할 수 있는 이야기로 발전해왔다"고 설명했다. 이어 "이번 무대는 지난 시간을 기념하는 동시에, 오늘의 관객과 다시 호흡하며 미래로 나아가는 의미 있는 시간이 될 것"이라며 "가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 관람하며 효의 가치를 되새기는 따뜻한 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

지중배 지휘자가 한경아르떼필하모닉을 지휘한다. 놀티켓과 예술의전당, 예스24에서 입장권을 예매할 수 있다.

