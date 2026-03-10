공공서비스에 대화형 에이전트 연계

네이버는 행정안전부와 공동 구축한 공공서비스 에이전트 'AI 국민비서' 서비스를 공개했다고 10일 밝혔다.

AI 국민비서는 '하이퍼클로바X' 기반으로 구축한 대화형 에이전트를 공공서비스와 연계해 이용자가 행정 정보와 생활 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 서비스다. 이번 서비스 출시로 이용자는 주민등록표 등본, 건강보험 자격득실 확인서 등 100여 종의 전자증명서 관련 업무를 처리할 수 있으며, 전국 1200여 개 공공 체육시설과 회의실 등을 조회하고 예약할 수 있다.

이용자는 네이버 앱 메인 '마이' 탭 내 'AI 국민비서' 버튼을 통해 전자증명서 발급과 공유누리 예약 서비스를 이용할 수 있다. 또 공유누리 예약은 네이버 플레이스 검색 결과에 노출되는 'AI 국민비서로 공공시설 예약하기' 배너를 통해서도 바로 이용 가능하다.

전자증명서 발급 서비스는 네이버 전자증명서 및 행정안전부 전자증명서 발급·유통 시스템과 연계해 조회부터 발급, 제출까지 원스톱으로 지원한다. 예를 들어 이용자가 '등본 발급해줘'를 입력하면, 네이버 전자증명서 AI가 해당하는 증명서를 안내하고 발급에 필요한 정보를 확인한다. 이후 관련 서류를 발급하고, 은행 등 사전에 등록된 제출처로 바로 제출할 수 있다.

‘AI 국민비서’ 시범 서비스 개통식에서 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 네이버 최수연 대표(오른쪽)가 네이버 AI 국민비서 서비스를 시연하고 있다. AD 원본보기 아이콘

네이버는 AI 브리핑 기술을 적용해 이용자가 증명서 종류 간 차이, 발급 수수료 등 관련 정보를 질문할 경우 답변을 제공하고, 안내 정보의 출처도 함께 제시한다.

공유누리 예약하기 서비스의 경우 네이버 플레이스와 행정안전부 '공유누리' 연계를 기반으로 제공된다. 이용자는 시설 검색 시 예약 가능 일정과 이용 요금 등 상세 정보를 확인할 수 있으며, 요청사항 전달과 예약 변경·취소까지 한 번에 처리할 수 있다.

예약 완료 이후에는 시설 위치와 지역 특성을 반영한 인근 맛집 추천 기능도 제공한다. 네이버 플레이스에 축적된 리뷰 데이터와 위치 정보를 기반으로, 공공시설 이용 이후 주변 음식점 정보를 확인할 수 있도록 했다.

네이버는 향후 상반기 출시를 앞둔 통합 에이전트 'AI 탭'과 연계해 서비스를 확장할 계획이다.

최수연 네이버 대표는 "앞으로도 네이버의 AI 역량과 서비스 운영 노하우를 바탕으로 행안부와 긴밀히 협력해 공공서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

