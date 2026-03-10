동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 리미티드 에디션 '마데카 PDRN 사쿠라 패키지'를 선보인다.

이번 패키지는 센텔리안24의 PDRN 라인의 베스트셀러를 중심으로 구성된 한정 에디션으로, 이달 11일까지 열리는 일본 대표 이커머스 플랫폼 '큐텐(Qoo10)'의 대형 할인 행사 '메가와리'에서 공개된다.

동국제약 센텔리안24의 ‘마데카 PDRN 사쿠라 패키지’. 동국제약 AD 원본보기 아이콘

패키지는 ▲마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN ▲360도 PDRN 세럼 ▲360도 PDRN 아이크림 ▲360도 PDRN 아이패치 등 총 4종으로 구성됐다.

'엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN'은 동국제약의 핵심성분 TECA(테카, 센텔라아시아티카 정량추출물), 5D-PDRN[1]과 로즈워터를 배합한 독자성분인 TECA-PDRN™(테카-피디알엔) 등을 함유했다. 단 1회 사용만으로 피부 10층 속탄력을 채우고 늘어진 피부 탄성을 즉각 개선해 주며, 1주 사용 시 얼굴 전체의 360도 탄력 개선 효과를 기대할 수 있다.

'360도 샷 PDRN 액티브 세럼'은 무너진 피부 탄력을 집중적으로 케어하는 프리미엄 탄력 리프팅 세럼이다. 피부 탄력 특화 성분인 '센텔리안24 하이퍼 피디알엔™'과 '리본 콜라겐™' 성분을 함유해 피부 코어부터 탄력 있게 가꿔 준다. 늘어진 피부를 끌어올리는 안면 3D 입체 리프팅 효과로 얼굴 전반의 탄력 개선 효과를 볼 수 있다.

Advertisement

함께 구성된 '360도 샷 PDRN 리프팅 아이크림'은 눈가 주름, 처진 눈두덩이 등 다양한 눈가 고민을 입체적으로 관리할 수 있도록 설계된 제품이다. 'TECA-2X PDRN'과 식물성 피토 콜라겐, 레티놀을 함유한 쫀쫀한 제형이 눈가 탄력 개선에 도움을 준다.

'360도 샷 PDRN 글로잉 아이패치'는 눈가 붓기와 다크서클, 아이백 등을 동시에 케어하는 하이드로겔 타입의 아이패치 제품이다. 1회 사용만으로 아이백 붓기 완화와 다크서클 개선 효과가 임상시험을 통해 확인됐으며, 눈가 굴곡에 밀착돼 에센스를 오랜 시간 촉촉하게 전달한다.

'마데카 PDRN 사쿠라 패키지'는 3월 11일 오후 8시부터 한 시간 동안 진행되는 큐텐의 라이브 방송을 통해서도 만나볼 수 있다. 방송 중 구매 고객에게는 할인 혜택과 다양한 이벤트가 제공되며, '마데카 PDRN 사쿠라 패키지' 외에도 마데카 크림을 비롯한 센텔리안24의 주요 제품도 구매 가능하다.

AD

센텔리안24 담당자는 "봄철 미세먼지 등 외부 요인으로 예민해진 피부의 속건조와 탄력을 동시에 케어할 수 있도록 이번 패키지를 준비했다"며 "큐텐 메가와리를 통해 제공되는 다양한 혜택과 이벤트에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>