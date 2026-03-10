"급변하는 국제 통상위기 대응"… 부산시, 수출지원정책 합동설명회

벡스코서 11개 기관 참여, 정책자금 3500억원 지원 안내



부산시, 중동전쟁 장기화 대비 '중동사태 위기대응 상황실'

부산시가 중동 정세와 미국 관세정책에 대응한 '2026 부산 수출지원정책 합동설명회'를 연다.

10일 오후 2시 벡스코 컨벤션홀 205호에서 열리는 설명회는 부산시가 주최하고 부산경제진흥원이 주관한다. 수출 지원 기관과 지역 수출 중소기업 임직원 등 200여명이 참석할 예정이다.

이번 설명회는 중동 정세와 미국 관세 정책 등 국제 통상 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 지역 기업이 수출지원 정책을 활용해 대응력을 높이도록 돕기 위해 마련됐다.

행사에는 부산시를 비롯해 부산지방중소벤처기업청, 부산본부세관, 중소벤처기업진흥공단 부산본부, KOTRA 부산지원단, 한국무역보험공사 부산지부, 한국무역협회 부산지역본부, 한국수출입은행 부산지점, 신용보증기금 부산경남영업지역본부, 부산상공회의소 FTA통상진흥센터 등 11개 기관이 참여한다.

이들 기관은 2026년 수출지원 정책과 특화 사업을 안내하고 기업 현장 애로사항을 청취해 해결 방안을 모색할 예정이다.

부산시는 설명회에서 '2026년 부산시 통상진흥계획'을 소개하고 글로벌 리스크 대응 특별자금 등 총 3500억원 규모 정책자금 공급과 해외 물류비 지원 확대 등 수출기업 지원 정책을 알릴 계획이다.

또 물가 안정 비상 태스크포스(TF) 가동 등 최근 추진 중인 위기 대응 시책도 함께 안내한다.

시는 중동 정세와 관련해 장기적인 국제 통상 위기에 대비하기 위해 '중동사태 위기대응 상황실'을 운영하고 있다고 설명했다.

행정부시장을 실장으로 하는 상황실은 중동 지역 수출기업 애로사항 조사와 국제 정세·물류 동향 모니터링, 관계기관 협력사업 등을 추진하고 있다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "최근 국제 정세 변화로 지역 기업이 체감하는 불확실성이 커지고 있다"며 "기업들이 필요한 정보를 한자리에서 얻고 제때 정책을 활용할 수 있도록 지원하기 위해 이번 설명회를 마련했다"고 말했다.

또 "관계기관과 협력해 국제 통상 위기에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

