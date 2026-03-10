‘아이 키우기 좋은 도시’ 정주 여건 대폭 강화

전입 기준 완화…최대 20만원 지원금 신설

강원도 속초시가 올해 전입 지원 확대와 출산·양육 지원 강화를 중심으로 생애주기 맞춤형 인구정책 사업을 본격 추진한다. 시는 정주 여건 개선과 정책 체감도 제고를 통해 '아이 낳고 키우기 좋은 도시 속초'의 브랜드를 강화한다는 방침이다.

이병선 속초시장이 지난 2월 26일 속초어린이영어도서관 공사 현장을 방문하고 있는 모습.

전입 지원 기준 완화·전입 지원금 신설

시는 우선, 정착 지원 강화를 위해 전입 지원 기준을 기존 '타 지자체 2년 이상 거주'에서 '1년 이상 거주'로 완화하고, 1인당 최대 20만원의 속초사랑상품권을 지원하는 전입 지원금 제도를 신설한다. 전입 후 30일 이상 계속 거주하면 10만원을 지급하고, 이후 6개월 이상 계속 거주하면 10만원을 추가 지급한다. 해당 제도는 조례 공포일인 3월 4일 전입자부터 적용된다.

출산·양육 지원도 확대한다. 시는 출산 가정의 초기 양육 부담을 덜기 위해 출생아 1명당 20만원 상당의 육아용품을 지원하는 '출산 축하물품 지원사업'을 4월 내 시행할 예정이다. 출생신고 시 원스톱 행복출산서비스를 통해 신청할 수 있으며, 선택한 육아용품은 가정으로 배송된다.

양육 단계에서는 고향사랑기금을 활용한 돌봄 정책을 추진한다. 속초시는 맞벌이 가정 등에서 자녀가 아플 때 발생하는 돌봄 공백을 해소하기 위해 '속초형 아픈아이 안심 돌봄사업'을 통해 병원 동행 서비스를 지원할 계획이다. 중장기적으로는 '아픈아이 돌봄센터 조성'을 추진해 병원 동행과 센터 내 병상 돌봄을 제공하는 돌봄 인프라를 구축할 방침이다.

속초어린이영어도서관 전경.

지난해 12월 18일 개원산 속초공공산후조리원.

육아 인프라 확충, '아이 낳고 키우기 좋은 도시, 속초' 브랜드 강화

육아 인프라 확충도 이어간다. 지난해 12월 개관한 공공산후조리원은 합리적인 이용료와 체계적인 신생아 돌봄 시스템으로 높은 만족도를 얻고 있다. 3월 9일 기준 46명의 산모가 이용했으며, 오는 6월까지 70명이 예약을 마치는 등 지역 산모들에게 큰 관심을 받고 있다.

오는 25일 개관 예정인 도내 최초의 영어 특화 공공도서관 '속초어린이영어도서관'은 지역의 교육·문화환경을 한층 끌어올릴 거점 시설로 자리 잡을 전망이다. 특히, 인근의 물놀이터와 어린이교통안전체험관과 연계해 어린이와 가족이 마음 편히 머무를 수 있는 주요 공간이 될 것으로 기대된다.

이병선 속초시장은 "이번 사업을 통해 머물고 싶은 도시를 넘어 살고 싶은 도시, 더 나아가 아이 키우기 좋은 도시 속초로 발돋움할 수 있도록 종합적인 인구정책 체계를 강화하겠다"며 "정주인구와 생활인구 확대를 위해 실효성 있는 정책을 지속 발굴·추진해 인구감소 대응 기반을 탄탄히 다져나가겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자



