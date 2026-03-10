좋은느낌 중저가 제품 기존 3종→4종 확대

유한킴벌리가 신규 중저가 생리대를 3월 중 조기 출시한다고 10일 밝혔다.

좋은느낌 순수 수퍼롱 오버나이트. 유한킴벌리 AD 원본보기 아이콘

새롭게 출시되는 중저가 제품은 '좋은느낌 순수 수퍼롱 오버나이트'로, 밤에도 안심하고 사용할 수 있는 42cm 수퍼롱 타입이다. 당초 2분기 출시를 예상했지만, 관계 기관과 전사적 협조를 바탕으로 유한킴벌리 대전공장에서 전날부터 조기 생산을 시작할 수 있게 됐다. 이번 출시로 좋은느낌 브랜드로 운영되는 중저가 제품은 기존 3종에서 좋은느낌 순수 중형·대형·수퍼롱 오버나이트, 좋은느낌 코텍스 오버나이트 등 4종으로 확대됐다.

신규 제품은 유한킴벌리 생리대 중 가장 많이 판매되는 '좋은느낌 오리지널'의 절반 가격으로 공급(공급가 기준)되며, 최종 소비자 가격은 판매처에서 개별적으로 책정·운영할 예정이다. 유한킴벌리는 이번 제품이 경제적 취약계층은 물론 일반 고객에게도 다양한 선택지를 제공할 것으로 기대하고 있다.

신제품 출시와 함께 오프라인 취급도 확대된다. 쿠팡·네이버스토어·지마켓·맘큐 등 온라인 채널과 다이소 등에서 취급되던 중저가 제품은 이마트와 롯데마트를 시작으로, 3월 중 GS25·CU·농협하나로마트 등 오프라인 채널로도 확대된다. 중저가 생리대는 온·오프라인 채널에서 동시에 취급된 경우가 있었으나, 수요와 매대의 제약으로 인해 온라인 채널에서 주로 취급돼 왔다.

유한킴벌리는 2016년부터 중저가 생리대를 판매해 왔다. 누적 판매 추이를 분석한 결과, 전체 제품 중 약 4~7%(판매량 기준) 차지하는 것으로 파악된다.

Advertisement

AD

유한킴벌리 여성용품사업부 담당자는 "리딩 기업으로서 한국 소비자의 높은 기대를 앞서 실현하고 보편적 월경권을 확장함으로써 여성의 삶의 질을 높일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>