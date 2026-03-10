효율성 강조한 로테이션 소개팅 인기

20~30대 청년층 사이에서 일명 '로테이션 소개팅' 열풍이 불고 있다. 여러 사람이 한자리에 모여 서로 자리를 교체해 가며 이성과 짧은 대화를 나누는 단체 소개팅이다. 기존의 소개팅과 달리 효율성을 강조한 만남 방식이라는 해석이 나온다.

로테이션 소개팅은 여러 사람이 한 장소에 둘러앉아 단체 소개팅을 진행한다. 규모는 남녀 각각 5명, 혹은 20명 등 다양하다. 참가자들은 이성과 1:1로 10분씩 대화를 나눈다. 예를 들어 20대20 로테이션 소개팅이라면, 모든 사람이 서로 10분씩 20명의 이성과 대화를 나누면서 200분가량 소개팅을 이어가는 방식이다.

지난해 12월 '솔로 파티'에 참가한 청년들. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한 번에 많은 이성과 접할 수 있는 '고효율 소개팅'이라는 점이 매력으로 꼽힌다. 국내 사회관계망서비스(SNS) 등에는 이미 로테이션 소개팅에 대한 여러 경험담이 게재됐다. 참가자들은 "생각보다도 훨씬 더 정신이 없더라", "누가 누군지 인식이 안 됐다" 등 소감을 전했다. 일각에선 "여러 사람을 만날 수 있지만, 서로 자기소개만 하고 끝나는 경우가 많다 보니 소개팅 같은 느낌이 들지 않는다"고 단점을 꼽기도 했다.

로테이션 소개팅은 국내외를 막론하고 인기를 끄는 트렌드다. 영국 BBC 방송도 지난해 2월 "Z세대는 데이트 애플리케이션(앱)이 아닌 스피드 데이팅을 하고 있다"며, 영국 내 데이트 앱 사용 빈도는 줄었지만, 단체 데이트 참가자 수는 늘었다고 보도했다.

Advertisement

다만 전문가는 로테이션 소개팅의 효과가 크지 않을 수 있다며 지적한다. 폴 이스트윅 미 캘리포니아대학교 심리학과 교수는 지난 3일(현지시간) 미 경제지 비즈니스인사이더와의 인터뷰에서 "겉으로 보기에는 효율적인 만남 방법일 순 있지만, 실제 인연을 찾는 데 큰 도움은 되지 않을 수 있다"고 밝혔다.

AD

그는 "한 두 번의 만남에서 인상은 쉽게 바뀌지만 세 번째 만남에서 판단이 비교적 안정되기 때문"이라며 "취미 모임, 스포츠 활동처럼 같은 사람을 반복해서 만날 수 있는 환경이 관계 형성에 도움이 될 수 있다"고 조언했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>