위원장 정청래·수석부위원장 이언주

퓨리오사AI·현대차 등 산업계 인사 포함

"2030년까지 3위 국가로 질주해야"

더불어민주당이 10일 인공지능(AI) 강국위원회 2기를 출범했다. AI강국위원회는 지난해 이재명 대통령이 당대표 자격으로 직접 위원장을 맡아 AI 관련 정책 발굴·산업 진흥을 이끈 비상설특별위원회다. 2기에는 정청래 대표가 위원장을, 이언주 수석최고위원이 수석부위원장을 맡았고 차지호·황정아 의원이 간사로 선임됐다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 발대식에서 "이 대통령이 1기 위원장일 때 AI 투자 100조원 시대를 열고 2030년까지 AI 3대 강국으로 도약시키겠다고 했는데 이 공약도 지켜질 것 같다"며 "이재명 정부 때 확실한 AI 3위 국가로 질주해야 한다"고 강조했다.

원외 부위원장단에는 학계·산업계 인사가 두루 포진했다. 백준호 퓨리오사AI 대표, 현동진 현대차그룹 상무(로보틱스랩장), 고삼석 동국대 첨단융합대학 석좌교수, 박성필 카이스트 미래전략대학원 원장, 안선하 세계보건기구(WHO) 특별자문관 등이 포함됐다.

위원회는 향후 AI 데이터 센터, 피지컬 AI, 보건의료 AI, AI 기본사회 등 다양한 분과별로 정부와 정책 공조를 해나갈 전망이다. 특히 대통령 직속 국가AI전략위원회와 정책 공조를 해나갈 가능성이 크다. 민주당 관계자는 "AI 정책 관련 당정협의 때 정부와 파트너로서 입법적 지원을 할 예정"이라고 했다.

