우리금융, 시니어 디지털 금융교육 확대…올해 3080명 참여

우리금융그룹 우리금융미래재단은 시니어 디지털 금융교육 프로그램인 'WOORI 어르신 IT 행복 배움교실'을 3월부터 확대 운영한다고 10일 밝혔다.

'WOORI 어르신 IT 행복 배움교실'은 우리금융미래재단이 2024년부터 운영해 온 시니어 맞춤형 디지털 금융교육 프로그램이다. 디지털 금융 접근성이 낮은 고령층의 금융 이용 편의를 높이고 포용금융을 확대하기 위해 마련됐다. 지난해에는 전국 11개 배움터에서 총 280회 교육을 실시해 1837명의 어르신이 참여했다. 올해는 교육 규모를 전년 대비 약 1.6배로 확대해 16개 배움터에서 총 456회 교육을 진행하고, 3080명의 어르신에게 교육 기회를 제공할 계획이다.

교육은 우리은행이 서울과 수도권 주요 복지관에 조성한 'WOORI 어르신 IT 행복 배움터'에서 3월부터 12월까지 약 10개월 동안 진행된다. 교육 과정은 스마트폰 기본 사용법과 모바일뱅킹 이용 방법을 비롯해 키오스크 주문, 택시 호출, 인공지능(AI) 활용 방법, 금융사기 예방법 등 일상생활에서 활용도가 높은 내용으로 구성됐다. 수강생 수준에 따라 기초반과 심화반으로 나눠 맞춤형 교육을 진행하며, 배움터에 마련된 다양한 IT 기기를 활용해 이론과 실습을 병행한다. 교육 이후에는 '도전! 시니어 금융 골든벨' 프로그램을 열어 우수한 성적을 거둔 수강생에게 포상금을 지급한다. 우수 수강생에게는 다음 교육 과정에서 보조강사로 참여할 수 있는 기회도 제공된다.

