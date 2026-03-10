울산교육청·공영홈쇼핑, 공공언어 최우수기관 선정

문체부, 공문서 평가 결과 발표

4월 국어책임관 연수회서 장관 표창

문화체육관광부와 국립국어원은 '2025년 공공기관 공문서 평가' 결과 울산광역시교육청과 공영홈쇼핑을 '쉽고 바른 공공언어 최우수기관'으로 선정했다고 10일 밝혔다.

두 기관은 4월 23일 서울에서 열리는 '2026 국어책임관·국어문화원 공동연수회'에서 장관 표창을 받을 예정이다.

문체부와 국립국어원은 공공 부문의 올바른 언어 사용 환경을 조성하기 위해 2024년부터 시도교육청과 공공기관을 대상으로 공문서 평가를 시행하고 있다.

올해 평가는 대상 기관을 대폭 확대해 진행됐다. 2024년에는 17개 시도교육청과 일부 공공기관 118곳을 대상으로 했지만, 2025년에는 17개 시도교육청과 공공기관 331곳 전체를 평가 대상으로 포함했다.

평가는 각 기관이 배포한 보도자료를 중심으로 진행됐다. 어려운 외국어와 외국문자 사용 여부를 평가하는 '용이성' 지표와 어문 규범 위반 여부 등을 보는 '정확성' 지표를 활용해 공문서의 이해도와 언어 적합성을 분석했다.

평가 결과 공공기관의 평균 오류율은 2024년보다 소폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 교육청의 경우 정확성 지표 오류율은 소폭 증가했고, 용이성 지표 오류율은 두 배 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

문체부는 이러한 변화가 인공지능 기술 확산으로 'AI', 'ESG', 'R&D' 등 영문 약어가 공공기관 보도자료에 많이 사용된 데 따른 것으로 분석했다.

교육청 가운데서는 울산광역시교육청이 가장 높은 평가를 받았고, 공공기관 가운데서는 공영홈쇼핑이 최우수기관으로 선정됐다. 공영홈쇼핑은 지난해 평가에서도 최우수기관으로 선정됐다.

문체부와 국립국어원은 이번 평가 결과를 토대로 2026년 평가 체계를 한층 고도화할 계획이다. 기존 보도자료 중심 평가에서 기관 홍보물까지 평가 범위를 확대하고, 국민과의 소통 정도를 평가하는 '소통성' 지표를 새로 도입할 방침이다.

문체부 관계자는 "그동안 평가 대상에서 제외됐던 제도명과 사업명, 행사명 등도 평가 항목에 포함해 정책 명칭부터 국민이 이해하기 쉬운 우리말 사용을 유도할 계획"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>