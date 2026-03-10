금감원 "변동성 큰 시장…내부통제 점검 등 투자자 보호 강화"

금융감독원이 고위험 투자상품의 위험성에 대한 집중심사 체계를 구축하고 상품 단계별 내부통제 실태를 점검하는 등 투자자 보호를 강화한다. 중동 불안 등 정세, 인공지능(AI) 자산가치 고평가 논란 등에 따라 시장 변동성이 커지면서다.

금감원은 10일 오전 서울 여의도 금감원에서 증권사·자산운용사 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회'를 열고 올해 감독 방향을 이같이 제시했다.



서재완 금감원 부원장보는 "올해는 사전 예방적 투자자 보호를 위한 금융감독 패러다임의 대전환을 통해 업계의 근본적인 체질 개선을 도모할 것"이라며 "최근 대내외적 시장 변동성 및 불확실성이 커지면서 업계의 선제적 리스크 관리와 투자자 보호 강화를 당부한다"고 말했다.

이를 위해 투자자 보호 체계 강화에 나선다. 서 부원장보는 "금융투자회사가 상품의 위험을 철저히 평가하도록 유도하고, 고위험 상품에 대해선 집중심사 체계를 구축할 계획"이라며 "불완전 판매를 막기 위해 상품의 기획·제조·판매 등 단계별 내부통제 실태를 점검할 것"이라고 전했다.

검사 체계도 확립한다. 서 부원장보는 "거점점포 등에서 발생하는 투자자 대상 위법·부당행위와 내부통제 부실에 대해 신속·기동검사로 엄정 대응하고, 회사가 자율적으로 투자자 보호 체계를 강화하도록 컨설팅 검사도 적극 확대할 방침"이라고 했다.

또 금감원은 자본시장 활성화에 나선다. 서 부원장보는 "기업성장집합투자기구(BDC), 국민성장펀드 등 모험자본의 조기 안착을 지원하고 조각투자, 비상장주식 등 새 유형의 시장 인프라 기관이 안정적으로 출범하도록 돕겠다"고 말했다.

이 밖에도 금융투자회사의 건전성 및 유동성 리스크 관리 능력 제고를 추진한다. 서 부원장보는 "자기자본 3조원 이상 대형 증권사 중 금융위원회 지정을 받은 종합금융투자사업자의 발행어음·종합투자계좌(IMA) 조달 확대 관련 리스크 관리 체계 실효성을 높이기 위해 보완점을 찾을 것"이라며 "지연된 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 익스포저 감축 이행 결과에 대한 실태 점검도 실시할 것"이라고 덧붙였다.

금감원은 이번 설명회를 통해 감독 방향에 대한 예측 가능성을 높이고, 자본시장 발전을 위한 정책적 지원을 이어나갈 방침이다.

