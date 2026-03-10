의총 '尹어게인' 반대에…吳 "의미있는 변화"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 10일 "분명한 것은 당헌도, 공천관리위원회 규정에서도 (공천 신청) 추가 접수는 가능하게 돼 있고 문(門)은 활짝 열려 있다"면서 "특정 지역을 넘어 여러 상황을 감안, 공관위에서 논의하게 될 것"이라고 말했다.

이 위원장은 이날 오전 당사에서 열린 공관위 광역·기초자치단체장 후보자 면접에 참석해 "필요에 따라서, 혹은 더 좋은 후보가 있다면 또 여러 가지 방법을 통해 모실 수 있는 것"이라면서 이같이 밝혔다.

앞서 국민의힘에선 현역 단체장인 오세훈 서울시장, 김태흠 충남지사 등이 기한까지 광역단체장 공천 신청에 나서지 않았다. 김 지사는 대전·충남 통합론이 마무리된 이후 추가 접수에 나서겠다고 했고, 오 시장은 당내 절윤(絶尹)과 관련한 노선 변경이 필요하다고 주장했다. 전날 국민의힘은 의원총회를 열어 '윤어게인 반대'를 결의했다.

이 위원장은 "내일까지는 광역·기초단체장에 대한 면접을 실시한다"면서 "현재로선 오는 14일까지 신청자 중 광역자치단체장, 인구 50만명이 넘는 기초자치단체장 후보자에 대한 심사를 계속해 나갈 예정"이라고 했다.

한편 국민의힘 공관위는 이날 대구를 시작으로 서울·대전·세종·경기 등지의 광역자치단체장 후보자에 대한 면접을 실시한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



