김성환 한국투자증권 사장, '청소년 도박 근절 캠페인' 동참

김성환 한국투자증권 사장이 청소년 불법 도박 예방을 위한 릴레이 캠페인에 동참했다.

10일 한국투자증권에 따르면 이번 캠페인은 최근 급증하고 있는 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고, 도박 근절을 위한 사회적 관심을 확산시키기 위해 서울경찰청 주관으로 시작된 범사회적 운동이다. '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 메시지가 담긴 인증 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.

김 사장은 정은보 한국거래소 이사장의 지목을 받아 이번 캠페인에 뜻을 보탰다. 다음 참여자로는 황성엽 금융투자협회장과 송명준 HD현대오일뱅크 사장을 지목했다.

AD

김 사장은 "청소년 도박 문제는 단순히 개인의 일탈을 넘어 미래 세대의 정신 건강과 사회 안전망을 위협하는 심각한 문제"라며, "한국투자증권은 장차 우리 사회를 이끌어갈 청소년들이 올바른 경제 관념을 정립하고 건전한 투자 습관을 형성하며 성장할 수 있도록 다방면에서 최선을 다하겠다"고 말했다.

Advertisement

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>