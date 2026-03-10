담배 90만갑을 밀수출해 100억원대 부당이득을 챙긴 일당이 세관당국에 적발됐다. 일당은 국내외에서 판매되는 담배 가격의 차이가 큰 것을 악용해 조직적으로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

관세청 인천본부세관은 관세법을 위반한 혐의로 총책 A씨(30대)를 포함한 11명을 적발해 검찰에 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.

인천세관에 따르면 A씨 등은 국내에서 유통 중인 정품 담배와 해외에서 밀수입한 위조 담배를 대량으로 매집한 후 호주와 뉴질랜드 등 국내보다 담배 가격이 고가인 국가에 밀수출해 부당이익을 취했다.

과거 호주에서 여행 가이드로 근무했던 총책 A씨는 현지에서 판매되는 담배 가격이 국내보다 8~9배 높은 가격이라는 점을 악용해 범행을 계획했다.

실제 국내에선 담배 한 갑당 4500원 수준으로 판매돼 OECD 평균(1만2000원)의 절반에도 미치지 않는다. 특히 뉴질랜드는 담배 한 갑당 3만2000원, 영국은 2만5000원에 판매돼 국내 담배 판매가격과 최대 9배 차이를 보인다.

A씨 등은 이러한 가격 차이를 알고 2024년 3월~지난해 3월 담배 90만갑(시가 30억원)을 국내에서 매집한 후 이를 특송화물로 위장해 밀수출, 현지에서 3~5배 가격으로 판매하면서 100억원 상당의 부당이익을 거둔 것으로 드러났다.

국내 유통망을 조직적으로 활용해 대량의 담배를 확보한 정황도 확인됐다. 전국 편의점 점주 등을 대상으로 담배 한 보루당 4000원의 수수료를 지급하는 조건으로 대량 구매를 유도해 수도권과 전라·경상권 등 전국 각지에서 담배를 매집했다는 게 인천세관의 설명이다.

특히 A씨 등은 SNS 오픈 채팅방에서 알게 된 밀수 담배 유통책 B씨(40대) 등으로부터 해외에서 밀수입한 위조 담배 등을 확보해 수출 물량에 포함하는 방식으로 범행 규모를 확대했다.

확보한 담배는 은박지로 감싸 아크릴 상자 내부에 은닉하고 나사로 봉인해 X-ray 검색기와 세관 검사를 회피하려는 치밀함도 보였다.

이 과정에서 A씨 등은 대포폰과 가명을 사용한 다단계 배송체계를 구축해 고속버스를 이용한 지역 간 수송, 일반 택배 기사 전달, 국제 특송업체 인계 등 복잡한 물류 흐름을 활용한 것으로 확인된다.

인천세관은 뉴질랜드행 의심 특송화물 정보를 입수한 것을 계기로 수사에 착수해 18개월간 이어진 집중 수사로 A씨 등의 범행 전모를 밝혀냈다. 또 호주, 뉴질랜드 관세당국과의 국제공조 수사로 현지 반입단계에서 말보로 담배 850보루를 압수하는 한편 A씨의 과거 현지 담배 밀수 적발 이력을 확보해 범행 전모를 입증했다.

김재철 인천세관 조사국장은 "이번 사건은 국가 간 담배가격 차이와 국제특송 물류망을 악용한 초국가 범죄"라며 "세관은 앞으로도 수출입 통관단계부터 국내 유통단계까지 전방위 단속을 강화해 불법 담배 유통과 밀수출을 원천적으로 차단하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

