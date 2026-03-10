파주시, 신산초 다함께돌봄센터 오픈

3~6학년 고학년 돌봄 사각지대 없앤다

맞벌이 가정 아동 안전한 방과후 돌봄 공간 마련

경기 파주시는 지난 3일 신산초등학교 내에 다함께돌봄센터를 개소했다. 다함께돌봄센터는 맞벌이 가정 아동의 돌봄 공백을 해소하고, 지역사회와 학교가 함께하는 아동 돌봄 체계를 마련하기 위해 설치됐다.

파주시 제공

'신산초등학교 다함께돌봄센터'는 학교와 지역사회가 긴밀히 협력해 추진한 사업이다. 학교는 장소를 제공하고, 파주시 평생교육과는 시설 새 단장(리모델링)을 담당했으며, 파주시 보육아동과는 운영 법인 선정과 인건비 및 운영비를 지원해 안정적인 운영 기반을 마련했다. 특히 학교 내 다문화 아동이 전체의 약 35%를 차지해, 센터 운영 과정에서 다문화 관련 프로그램 개발에도 적극 나설 예정이다.

신산초등학교는 오후 돌봄교실을 통해 1~2학년 아동을 보호하고, 새로 개소한 다함께돌봄센터는 3~6학년 아동을 우선 대상으로 운영된다. 두 돌봄 서비스가 상호 보완적으로 운영돼 돌봄 효율성을 높일 수 있게 되었다.

정원은 25명이며, 표준 운영시간은 학기 중 13시~20시, 방학 중 9시~18시까지다. 센터에서는 학습 지원, 놀이·문화 활동, 간식 제공 등 다양한 프로그램을 운영해 아동들에게 안전하고 즐거운 환경을 제공하며, 학부모들의 양육 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

파주시 관계자는 "신산초등학교 다함께돌봄센터 개소는 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 기반을 마련하는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 돌봄 사각지대 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.

