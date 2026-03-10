삼척관광문화재단, 2026 삼척 장미축제 '블랙이글스 에어쇼' 재유치 성공

강원도 삼척관광문화재단은 오는 5월 23일 개최되는 2026 삼척장미축제 기간 중 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼가 지난해에 이어 다시 한번 펼쳐질 예정이라고 10일 밝혔다.

블랙이글스는 대한민국 공군을 대표하는 특수비행팀으로, 고난도 편대비행과 역동적인 공중기동을 통해 국내외 주요 행사에서 큰 호응을 얻고 있다. 특히 지난해 삼척 장미축제에서 선보인 에어쇼는 시민과 관광객들로부터 뜨거운 관심과 찬사를 받은 바 있으며, 올해도 다시 선정되면서 축제의 품격과 기대감을 한층 높이게 됐다.

이번 에어쇼는 삼척장미축제의 화려한 분위기와 어우러져 축제를 찾는 방문객들에게 잊지 못할 특별한 볼거리를 선사할 것으로 기대된다. 블랙이글스의 정교한 비행 퍼포먼스는 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있어 축제의 즐거움을 더할 것으로 보인다.

2026 삼척 장미축제는 장미의 아름다움과 다양한 문화예술 프로그램, 체험행사, 공연 등이 어우러진 삼척의 대표 봄 축제로, 매년 많은 관광객이 찾는 지역 대표 행사이다. 재단은 이번 블랙이글스 에어쇼를 비롯해 더욱 풍성하고 안전한 축제 운영을 통해 지역 관광 활성화와 지역경제에 활력을 불어넣는다는 계획이다.

삼척관광문화재단 관계자는 "블랙이글스 에어쇼가 지난해에 이어 다시 한 번 삼척장미축제와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "축제를 찾는 시민과 관광객 여러분께 감동과 즐거움을 선사할 수 있도록 행사 준비와 안전관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편, 2026 삼척장미축제와 블랙이글스 에어쇼 관련 세부 일정과 관람 안내는 추후 삼척관광문화재단 공식 채널을 통해 별도 안내할 예정이다.

