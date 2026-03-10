우체국 집배원 정기 안부 확인



고독사 예방 복지 안전망 구축

울산 울주군이 행정안전부 공모사업인 '안부살핌 우편서비스 사업'에 3년 연속 선정되며 1인 가구 돌봄 강화에 나선다.

울주군은 올해 공모 선정에 따라 오는 6월부터 11월까지 지역 내 고독사가 우려되는 1인 가구를 대상으로 안부살핌 우편서비스 사업을 추진한다고 10일 전했다.

이 사업은 사회적 고립 위험이 있는 1인 가구의 안부를 정기적으로 확인하고 위기 상황을 조기에 발견해 고독사를 예방하고 촘촘한 복지 안전망을 구축하기 위해 마련됐다.

사업 기간 우체국 집배원이 생활필수품을 가정에 직접 전달하며 대상자의 안부를 확인한다. 방문 과정에서 이상 징후가 발견될 경우 울주군에 즉시 통보하고, 군은 읍·면 맞춤형 복지팀을 통해 취약계층 관리 등 필요한 후속 조치를 진행할 계획이다.

울주군 관계자는 "고독사 위험군을 적극 발굴하고 맞춤형 프로그램과 사업을 확대해 군민 모두를 세심하게 돌보는 복지를 실현하겠다"며 "복지 위기가구와 고독사 위험이 없는 울주군을 만들기 위해 지역사회와 함께 노력하겠다"고 말했다.

울주군은 이번 사업을 비롯해 '고독사 예방 스마트 안심연결망 서비스 사업'과 'AI 스피커 스마트케어 사업' 등 연령별 맞춤형 고독사 예방 사업도 함께 추진할 계획이다.

