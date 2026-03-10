강희택·심재용 교수, '진료 연속성' 높을수록 건강 결과 좋아

외래·입원횟수 줄고 의료비 부담도 낮아져

고혈압이나 당뇨병 환자가 한 의료기관에서 진료를 받으면서 건강 상태를 지속해서 파악하고 장기적으로 예방·관리 중심의 진료를 받는 더 유익한 결과를 낸다는 연구 결과가 나왔다.

세브란스병원 가정의학과 강희택 교수·강남세브란스병원 가정의학과 심재용 교수 연구팀은 진료의 연속성이 고혈압이나 당뇨 환자에게서 의료비용 지출, 심혈관질환 발생률, 사망 위험도를 모두 낮출 수 있다고 11일 밝혔다.

만성질환 관리 측면에서 의료 이용 횟수보다 특정 의료기관과의 '지속적인 진료 관계'가 환자의 건강 결과와 의료비 절감에 중요한 역할을 한다는 의미다.

고혈압과 당뇨병은 우리나라에서 가장 흔한 만성질환으로 심근경색, 뇌졸중 같은 심뇌혈관질환의 주요 위험요인이다. 두 질병 모두 오랜 기간 꾸준한 관리가 필요하지만 실제 의료 이용은 여러 의료기관을 오가며 단편적으로 이뤄지는 경우가 많다.

연구팀은 환자가 같은 의료기관이나 의료진에게 꾸준히 진료받는 정도를 의미하는 '진료 연속성'을 만성질환 관리의 중요한 지표로 보고 실제 건강 결과와 어떤 관련이 있는지를 확인했다.

국민건강보험공단 건강검진 코호트 자료를 이용해 60세 이상 고혈압 환자 1만4246명과 당뇨병 환자 9382명을 평균 약 16년 동안 추적 관찰한 결과, 고혈압 환자에서는 진료 연속성이 높은 집단이 낮은 집단보다 입원 횟수가 남녀 모두에서 줄어드는 것으로 나타났다. 여성 환자에게서는 응급실 방문도 감소했다. 또 고혈압 치료와 관련된 전체 의료비와 방문당 의료비, 연간 의료비 모두 진료 연속성이 높은 환자에서 낮은 경향을 보였다.

특히 심혈관질환 발생 위험에서 차이가 뚜렷했다. 진료 연속성이 가장 높은 집단은 가장 낮은 집단에 비해 심혈관질환 발생 위험이 남성에서는 약 34%, 여성에서는 약 30% 낮았다. 심근경색 등 허혈성 심장질환과 뇌졸중 같은 뇌혈관질환 발생 위험도 전반적으로 감소하는 것으로 나타났다.

당뇨병 환자 역시 진료 연속성이 높은 환자일수록 외래 방문 횟수와 입원 횟수, 연간 의료비가 모두 줄어드는 경향을 보였다. 특히 같은 의료기관에서 지속해서 진료받은 환자 그룹에서 전체 의료비와 연간 의료비가 가장 낮았다.

당뇨병 환자 가운데 진료 연속성이 높은 집단은 낮은 집단에 비해 사망 위험이 남성에서는 약 19%, 여성에서는 약 18% 낮았다. 심혈관질환 발생 위험도 남성과 여성 모두에서 감소했다. 이러한 결과는 나이, 체질량지수, 혈압과 혈당, 콜레스테롤 수치, 흡연과 음주 같은 생활습관, 소득 수준, 동반 질환 등을 함께 고려해 분석한 결과에서도 동일하게 나타났다.

연구팀은 만성질환 환자가 한 의료기관을 중심으로 꾸준히 진료받는 것이 단순히 의료 이용을 늘리는 것이 아니라 오히려 입원과 응급실 방문을 줄이고, 의료비 부담을 낮추며, 심뇌혈관질환과 사망 위험까지 줄일 수 있음을 장기간 자료를 통해 확인했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

강희택 교수는 "고혈압이나 당뇨병 같은 만성질환은 단기간 치료보다 장기적인 관리가 중요한 질환"이라며 "환자가 동일한 의료기관에서 꾸준히 진료받을수록 질환 관리가 안정적으로 이뤄지고 합병증 위험도 줄어들 수 있다"고 말했다. 심재용 교수는 "만성질환 관리에서 일차의료 중심의 지속적인 진료 체계를 강화하는 정책이 환자 건강뿐 아니라 사회 전체 의료비 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있음을 보여주는 결과"라고 했다.

이번 연구 결과는 심혈관 및 대사질환 분야 국제학술지 '영양, 대사 및 심혈관 질환(Nutrition, Metabolism & Cardiometabolic Diseases)' 최신호에 게재됐다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



