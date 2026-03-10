10주년 맞는 BOF, K-팝·뷰티·패션·푸드 결합‥ '라이즈' 출연

K-팝과 뷰티·패션·푸드를 결합한 글로벌 K-컬처 축제가 오는 6월 부산에서 막을 올린다.

부산시는 오는 6월 27일부터 28일까지 이틀간 부산아시아드주경기장에서 '2026 부산원아시아페스티벌(BOF) with NOL'을 연다고 10일 알렸다.

2016년 시작해 올해로 10회를 맞는 부산원아시아페스티벌은 '비욘드 10: 넥스트웨이브(BEYOND 10: THE NEXT WAVE)'를 콘셉트로 열린다. 놀유니버스가 메인 스폰서로 참여해 전 세계 팬들이 K-컬처를 즐길 수 있는 문화 교류의 장으로 마련된다.

올해 행사는 K-팝 대형 공연을 중심으로 뷰티·패션·푸드 등 다양한 K-콘텐츠를 결합한 체험형 글로벌 페스티벌로 운영된다. 팬덤을 보유한 아티스트들의 K-팝 공연과 함께 힙합, 밴드, 이벤트 등 다양한 장르의 공연이 진행된다.

Advertisement

또 K-콘텐츠 팝업 전시·체험 프로그램과 스타트업 포럼과 연계한 K-컬처 토크쇼 등 다양한 프로그램을 선보일 예정이다.

행사 마지막 날인 6월 28일 빅 콘서트 헤드라이너로는 라이즈(RIIZE)가 무대에 오른다. 라이즈는 데뷔 이후 주요 음악 시상식 수상과 음원·음반 차트 상위권 기록 등을 이어가며 주목받고 있는 K-팝 그룹이다.

행사 관계자는 "라이즈는 10주년을 맞은 BOF가 선언하는 새로운 물결의 출발점을 상징하는 팀"이라고 소개했다.

이번 행사는 문화체육관광부의 'K-케이팝 지원 사업'과 연계해 K-팝을 비롯해 뷰티·패션·푸드 등 한류 콘텐츠 팝업 전시존도 운영한다.

시는 이를 통해 공연 관람뿐 아니라 다양한 한류 콘텐츠를 체험할 수 있는 축제로 확대한다는 계획이다. 행사 공식 티켓 예매는 4월 중 놀과 놀티켓, 놀월드 플랫폼에서 진행될 예정이다.

AD

오는 6월 20일 오후 6시 화명생태공원에서는 전 세대가 함께 즐길 수 있는 대중음악 공연 '파크콘서트'가 무료로 열린다.

박형준 시장은 "1차 출연진이 공개된 만큼 앞으로 순차적으로 발표될 라인업도 기대할 만할 것"이라며 "전 세계 한류 팬들이 부산에서 K-컬처의 매력을 즐기고 다시 찾고 싶은 도시 부산을 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>