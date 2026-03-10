시, 숲길 조성·정비사업 추진

주요 숲길 4개 노선 정비·전문 인력 배치

안전하고 쾌적한 산림휴양 환경 조성

강원도 삼척시는 시민과 관광객이 안전하고 쾌적하게 숲길을 이용할 수 있도록 숲길 조성 및 정비사업을 추진한다.

먼저 가곡면 탕곡리 산97번지 일원에 기존 200m 숲길과 분기되는 약 147m의 숲길을 추가로 조성해 가곡온천 방문객을 위한 생태체험형 숲길을 마련한다.

또한 기존 숲길의 노후 시설물을 정비해 이용객 안전을 강화한다. 노곡면 상반천 한도골 숲길, 성내동 삿갓봉 숲길, 가곡면 덕풍계곡 생태탐방로, 미로면 대방골 숲길 등 4개 노선에 대해 목계단과 난간 교체, 낙석방지시설 설치, 노면 정비 등을 추진한다.

이와 함께 숲길 이용객의 안전과 편의를 위해 숲길등산지도사 2명과 덕풍계곡 생태탐방로 안전관리원 1명을 배치해 탐방 안내와 응급 상황 대응 등을 수행할 예정이다.

숲길 정보의 정확성을 높이기 위한 관리도 추진한다. 시는 실태조사 결과를 반영해 미이용되거나 생태 복원된 숲길 노선을 해제하고, 신규 조성 숲길 정보를 숲길정보시스템에 반영해 이용객에게 정확한 정보를 제공할 계획이다.

Advertisement

AD

삼척시 관계자는 "숲길 조성과 정비를 통해 산림생태를 보전하면서 시민과 관광객이 안전하게 이용할 수 있는 산림휴양 환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 숲길 관리와 시설 정비를 지속적으로 추진해 이용 만족도를 높이겠다"고 말했다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>