생존 철학 담은 '아이 돈트 바겐'

배틀그라운드 9주년 기념 올데이 프로젝트 컬래버레이션 음원 'I DON'T BARGAIN'. 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

컬래버레이션 음원 '아이 돈트 바겐(I DON'T BARGAIN)'은 배틀그라운드가 변함없이 지켜온 생존 철학을 음악적 서사로 풀어낸 곡이다. 생존과 언더독 정신, 승부를 향한 비타협적 태도 등 배틀그라운드를 상징하는 핵심 가치를 가사에 담았다. 특히 '타협은 없다(I don't bargain)', '가짜들과는 어울리지 않는다(I don't partake with them fakes)'는 가사는 어떠한 상황에서도 타협하지 않는 플레이어의 태도를 상징하며, 그동안 전장을 함께해온 팬들에 대한 헌정을 의미를 전한다.

뮤직비디오는 'I don't bargain'이라는 멘트로 시작한다. 배틀그라운드 전장을 배경으로 올데이 프로젝트 멤버들이 순차적으로 등장하고, 멤버들의 퍼포먼스와 치열한 전투 장면이 교차하며 분위기를 고조시킨다. 영상 말미에는 전 세계 팬들의 9주년 축하 메시지를 담은 배틀그라운드의 상징적인 3레벨 헬멧이 등장하며 마무리된다.

크래프톤은 "이번 협업은 배틀그라운드 세계관과 올데이 프로젝트의 음악적 정체성이 맞닿는 지점에서 기획됐다"며 "더블랙레이블 소속 가수 겸 프로듀서 빈스를 비롯해 올데이 프로젝트 멤버들이 직접 작사에 참여해 곡의 메시지에 진정성을 더했다. 게임과 음악이 공유하는 철학을 하나의 서사로 완성했다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



